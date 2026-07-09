PU Pančevo: Krivična prijava protiv Pančevke, krila okain u plišanoj igrački

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv J. V. (2006) iz okoline Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, navodi se u saopštenju.

Kriminalistička policija je, pretresom kuće u kojoj boravi osumnjičena, u plišanoj igrački, pronašla oko 55 grama praha za koji se sumnja da je kokain.

Protiv osumnjičene će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

(Pančevac)