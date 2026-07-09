Pančevo Hronika

PU Pančevo: Krivična prijava protiv Pančevke, krila okain u plišanoj igrački

14:30

09.07.2026

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Foto: PU Pančevo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv J. V. (2006) iz okoline Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, navodi se u saopštenju.
Kriminalistička policija je, pretresom kuće u kojoj boravi osumnjičena, u plišanoj igrački, pronašla oko 55 grama praha za koji se sumnja da je kokain.
Protiv osumnjičene će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

(Pančevac)

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