PU Pančevo: Krivična prijava protiv Pančevke, krila okain u plišanoj igrački

Od sledeće godine teži upis u Mašinsku školu
17:00
09.07.2026
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv J. V. (2006) iz okoline Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, navodi se u saopštenju.
Kriminalistička policija je, pretresom kuće u kojoj boravi osumnjičena, u plišanoj igrački, pronašla oko 55 grama praha za koji se sumnja da je kokain.
Protiv osumnjičene će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
(Pančevac)
17:00
09.07.2026
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Nakon julskog upisnog roka u školi je formirano svih 11 odeljenja prve godine, ali je ostalo par praznih mesta do maksimalne popunjenosti.
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