U vrtiću „Petar Pan“ u julu i deca iz „Bambija“

Tokom leta ne rade svi vrtići Predškolske ustanove „Dečja radost“ u Pančevu, zbog manjeg broja dece. U vrtiću „Petar pan“ koji se nalazi u naselju Mladost trenutno borave i deca iz vrtića Bambi, koji ne radi tokom jula. Deca borave u meštovitim grupama, igraju se, druže i provode kvalitetno vreme, prenosi rtv pančevo.

Interesantno je ovih dana u vrtiću „Petar Pan“ Predškolske ustanove „Dečja radodost“. Vrtić u naselju Mladost otvoren je tokom jula, pa u njemu borave i deca iz vrtića „Bambi“ koje će biti dežuran tokom avgusta. Deca iz oba vrtića provode kvalitetno vreme, uz igru, crtanje ili zabavu na poligonu spretnosti, na kome mogu da pokažu svoju spretnost i brzinu.

Za vreme leta, u julu i avgustu nisu otvoreni svi vrtići Predškolske ustanove „Dečja radost“ , zbog školskog raspusta i sezone godišnjih odmora, manje je deca koja imaju potrebu da budu u vrtiću. Deca iz vrtića „Petar Pan“ borave u mešovitim grupama sa svojim vršnjacima iz vrtića „Bambi“, a vaspitačice se trude da im vreme bude ispunjeno zabavom i zanimljivim sadržajima.

Vrtić „Petar Pan“ ovog jula pruža sigurno i podsticajno okruženje za mališane, uz igru, druženje i svakodnevne aktivnosti. Redovan režim rada nastavlja se i narednih nedelja, kako bi deca leto provodila bezbrižno, a roditelji imali pouzdanu podršku.

(RTV Pančevo)