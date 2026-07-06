I to je Pančevo: Na putovanju lagodna vožnja, znaju starine
Na putovanju
Ne postoji ništa besmislenije od problema što smo pravili.
O, da, ima i tako nešto: njihovo glasno nabrajanje.
I to u prisustvu osoba koje su nam niko i ništa.
Onih što jedva čekaju da padnemo…
Pa da nam išutiraju bubrege, kičmu i leđne mišiće.
Ili da nas preskoče kada na ulici imamo tri moždana.
I dva srčana udara.
Za dobro putovanje treba birati bolje društvo.
Lagodna vožnja
Povetarac u kosi, krov crvenog kabrioleta je otvoren.
Ili se možda radi o starom bajsu, svejedno je.
Osim ako u okolini ne namirišemo snoba.
Roba navike da gleda šta imamo na sebi.
Kakav nam je telefon i ko je danas platio piće.
Pa još „podebljava” te priče drugim ljudima, kad nismo tu.
Recept je jednostavan: treba mu reći m’rš u tri p. m!
I nastaviti sa lagodnom vožnjom…
Znaju starine
Koliko rupa imamo u glavi?
Nastalih zbog prolaza vremena, tj. nezainteresovanosti.
Možda i jer zloupotrebljavamo alkohol.
Ili smo nabili godine i godine i godine.
Biće, u nekim slučajevima, da se radi o svemu tome skupa.
Ne prebrojavajmo svoje rupe, nemoguća je to misija.
Ono što možemo je da im ne pridajemo značaj.
Starine to znaju i prenose mlađima, tako čusmo mi mlađi.
(Pančevac / Siniša Trajković)
I to je Pančevo: Pa, pa papagaji iz kruga zadovoljstva