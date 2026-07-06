I to je Pančevo: Na putovanju lagodna vožnja, znaju starine

Na putovanju

Ne postoji ništa besmislenije od problema što smo pravili.

O, da, ima i tako nešto: njihovo glasno nabrajanje.

I to u prisustvu osoba koje su nam niko i ništa.

Onih što jedva čekaju da padnemo…

Pa da nam išutiraju bubrege, kičmu i leđne mišiće.

Ili da nas preskoče kada na ulici imamo tri moždana.

I dva srčana udara.

Za dobro putovanje treba birati bolje društvo.

Lagodna vožnja

Povetarac u kosi, krov crvenog kabrioleta je otvoren.

Ili se možda radi o starom bajsu, svejedno je.

Osim ako u okolini ne namirišemo snoba.

Roba navike da gleda šta imamo na sebi.

Kakav nam je telefon i ko je danas platio piće.

Pa još „podebljava” te priče drugim ljudima, kad nismo tu.

Recept je jednostavan: treba mu reći m’rš u tri p. m!

I nastaviti sa lagodnom vožnjom…

Znaju starine

Koliko rupa imamo u glavi?

Nastalih zbog prolaza vremena, tj. nezainteresovanosti.

Možda i jer zloupotrebljavamo alkohol.

Ili smo nabili godine i godine i godine.

Biće, u nekim slučajevima, da se radi o svemu tome skupa.

Ne prebrojavajmo svoje rupe, nemoguća je to misija.

Ono što možemo je da im ne pridajemo značaj.

Starine to znaju i prenose mlađima, tako čusmo mi mlađi.

(Pančevac / Siniša Trajković)

I to je Pančevo: Pa, pa papagaji iz kruga zadovoljstva