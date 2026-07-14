Iz prvog reda na vojnoj paradi: Vučić u Parizu naglasio da mu je briga o interesima zemlje na prvom mestu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas vojnoj paradi u Parizu, koja se održava povodom Nacionalnog praznika Francuske – Dana pada Bastilje.

Vučić paradu prati iz prvog reda, gde sedi između britanskog premijera Kira Starmera i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa. Na svečanosti učestvuje veliki broj šefova država i vlada, kao i visokih međunarodnih zvaničnika.

– Velika je čast za našu zemlju što danas, na ovom nivou, prvi put prisustvujemo obeležavanju Nacionalnog praznika Republike Francuske. Zahvalan predsedniku Emanuelu Makronu, koji je ovim pozivom još jednom potvrdio lično prijateljstvo i veliko poštovanje prema Srbiji. Moj posao je da uvek i na svakom mestu brinem o interesima naše zemlje i ovde sam da radim za svoj narod i sve naše građane – objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

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Predsednik Srbije jedini predstavlja državu koja nije članica Evropske unije, NATO-a niti Koalicije voljnih, a pozvana je da prisustvuje ovogodišnjem obeležavanju francuskog nacionalnog praznika.

Pre početka parade, Vučića su na Trgu Konkord dočekali predstavnici francuskog državnog vrha, među kojima premijer Sebastijan Lekorni, ministar za Evropu i spoljne poslove Žan-Noel Baro, ministarka oružanih snaga Katrin Votran, ministar ekonomije, finansija i industrijskog, energetskog i digitalnog suvereniteta Rolan Leskir, kao i supruga predsednika Francuske Brižit Makron.

Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije pozvan da prisustvuje vojnoj paradi povodom Dana Republike Francuske.

Prema podacima francuskog Ministarstva odbrane, ovogodišnjom paradom defiluje 6.686 pripadnika francuskih oružanih snaga, uz 315 vojnih vozila, 98 aviona, 33 helikoptera i Konjički puk Republikanske garde.

Ovogodišnje obeležavanje ima i dodatnu simboliku, jer Francuska njime proslavlja 400 godina od osnivanja svoje mornarice.

Dan Republike Francuske obeležava se 14. jula u znak sećanja na pad Bastilje 1789. godine, događaj koji predstavlja početak Francuske revolucije i simbol rušenja apsolutističke monarhije.

Francuska ovaj datum zvanično slavi kao nacionalni praznik od 1880. godine, kada je Treća Francuska Republika usvojila zakon kojim je 14. jul proglašen Danom Republike.

(Pančevac/Objektiv)

U Parizu počela vojna parada povodom Dana Francuske, prisustvuje predsednik Vučić