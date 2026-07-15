Nova autobuska stanica od jeseni

Saobraćaj sa nove autobuske stanice u Pančevu u Gornjem gradu kreće najranije od oktobra, a možda i kasnije tokom jeseni, saznaje „Pančevac”

Iz pančevačkog prevoznika „Pantransporta” poručuju da će otvaranje nove autobuske stanice biti najavljeno najmanje mesec dana pre njenog otvaranja.

– Biće to velika promena jer podrazumeva i izmenu trasa linija i gradskog i međumesnog saobraćaja, pa je potrebno da se i putnici na vreme pripreme – rekao je direktor „Pantransporta” Voja Savičić u razgovoru sa novinarkom „Pančevca”.

Pošto se u javnosti bila proširila vest da će stanica početi da radi sredinom juna, Savičić je skrenuo pažnju na to da ni on niti bilo ko iz rukovodstva to nikada nije izjavio i da je verovatno reč o tome da je neko početak rada nove stanice povezao sa danom preduzeća koji se obeležava 15. juna a da se potom takav glas proširio gradom.

Ono što je sigurno jeste da nova autobuska stanica neće krenuti sa radom do jeseni a pošto je potrebno bar mesec dana za pripremu javnosti jasno je da otvaranja neće biti pre oktobra.

Nova autobuska stanica se nalazi pored novog buvljaka, u Ulici Svetozara Šemića ispod nadvožnjaka prema severnim selima. U susedstvu je i Železničke stanice Aerodrom. U „Pantransportu” kažu da su nove trase za sve linije ucrtane, ali da zbog provera, dodatnih konsultacija i koordinacije sa gradskim vlastima, još ne mogu da ih iznose u javnost.

Ono što je za putnike najbitnije, kako nam je rekao direktor Savičić, jeste da će sve linije – i međumesne i gradske, uključujući i „šesticu” i „četvorku” – i dalje ići kroz centar grada, ali da će voziti i do nove autobuske stanice. To znači da će biti omogućena veza i presedanje u autobuse između svih linija.

(Pančevac / N. S.)

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