RTS: Muškarac uboden u Mirijevu, pokrenuta akcija Vihor 3

Jedan muškarac povređen je jutros nešto posle 10 časova u Ulici Jovanke Radaković u beogradskom naselju Mirijevo, saznaje Radio-televizija Srbije (RTS).Prema prvim informacijama, muškarac je zadobio povrede najverovatnije nanete oštrim predmetom.

Ekipa Hitne pomoći prevezla ga je u Urgentni centar, a stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Policija je pokrenula akciju „Vihor 3“ i traga za, za sada, nepoznatim počiniocem, više informacija biće poznato nakon uviđaja i istrage, prenosi RTS.