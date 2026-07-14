Hronika

RTS: Muškarac uboden u Mirijevu, pokrenuta akcija Vihor 3

12:41

14.07.2026

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Foto: MUP Srbije

Jedan muškarac povređen je jutros nešto posle 10 časova u Ulici Jovanke Radaković u beogradskom naselju Mirijevo, saznaje Radio-televizija Srbije (RTS).Prema prvim informacijama, muškarac je zadobio povrede najverovatnije nanete oštrim predmetom.

Ekipa Hitne pomoći prevezla ga je u Urgentni centar, a stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Policija je pokrenula akciju „Vihor 3“ i traga za, za sada, nepoznatim počiniocem, više informacija biće poznato nakon uviđaja i istrage, prenosi RTS.

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Mirijevo uboden muškarac Vihor 3

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