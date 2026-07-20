Fudbaleri Španije prvaci sveta, Feran Tores „slomio“ Argentince u 106. minutu

NJUJORK – Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka sveta, pošto su večeras u finalu Mundijala savladali Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka.

Jedini gol postigao je Feran Tores u 106. minutu, posle akcije Lamine Jamala, centaršuta Pedra Pora i povratne lopte Nika Vilijamsa.

Španci su stigli do druge titule, nakon što su bili najbolji 2010. godine.

Argentinci su četvrti put poraženi u finalima i ostaju na tri titule, dok je Lionel Mesi izgubio drugo finale.

Španija je dominirala tokom svih 120 minuta, posebno u dodatnih 30 nakon što su Argentinci ostali sa igračem manje zbog drugog žutog kartona u 90+3. minutu.

Tokom regularnog dela bilo je nekoliko dobrih šansi, ali je Martinez ostao nesavladan, da bi u produžecima sjajni golman „gaučosa“ sjajno odbranio udarac Nika Vilijamsa, dok je Mikel Merino glavom šutirao pored gola.

Takođe, u 97. minutu poništen je pogodak Vilijamsa zbog prethodnog prekršaja Merina nad Otamendijem.

Poništen je i pogodak Toresa u 113. minutu zbog ofsajda.

Argentinci su prvi udarac na gol uputili u 121. minutu, Španci čak 20, od čega 12 u okvir, što je podatak koji najbolje ilustruje dominaciju „Crvene furije“.

Izvor: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Španci su počeli u očekivanom sastavu: Unai Simon – Pedro Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja – Rodri, Ruiz, Olmo – Jamal, Aleks Baena, Ojarzabal.

Skaloni je napravio tri izmene – starteri su Gonzalo Montijel, Rodrigo De Pol i Niko Gonzales.

Argentina: Emilijano Martinez – Montijel, Romero, Lisandro Martinez, Taljafiko – Enco Fernandez, Mekalister, De Pol, Gonzales – Mesi, Hulijan Alvarez.

Obe selekcije su do finala stigle bez poraza. Argentina je u grupi pobeđivala Alžir (3:0), Austriju (2:0) i Jordan (3:1). Zatim je u šesnaestini finala posle produžetaka eliminisala Zelenortska Ostrva (3:1, 1:1), u osmini finala je posle 0:2 pobedila Egipat 3:2, u četvrtfinalu posle produžetaka Švajcarsku (3:1, 1:1) i u polufinalu Englesku posle velikog preokreta u finišu (2:1).

Španija je u grupi igrala 0:0 protiv Zelenortskih Ostrva, a zatim pobedila Saudijsku Arabiju (4:0) i Urugvaj (1:0). U nokaut fazi redom su padali Austrija (3:0), Portugal (1:0), Belgija (2:1) i Francuska (2:0).

Utakmicu za pehar „zlatni globus“ sudio je slovenački arbitar Slavko Vinčić.