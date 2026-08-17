Vitezov poetsko-muzički festival 29. avgusta u Crepaji

Ljubitelji poezije i muzike imaće priliku da 29. avgusta uživaju u bogatom kulturnom programu u Crepaji, gde će biti održan Vitezov poetsko-muzički festival.

Festival će biti održan u Mesnoj zajednici Crepaja, sa početkom u 18 časova, a publici će se predstaviti brojni pesnici, književnici, umetnici i izvođači.

Među učesnicima najavljeni su Nedeljko Popadić, Gordana Stijačić, Dušan Svilar, Jelena Bilić, Vlada Perić, Ljubomir Đorđić, Slobodan Ječmenica, Zvezdana Milosavljević, Slađana Liptak, Milivoj Forić, Zoran Ranđelović, Sanja Radojković, Bojan Krstić, Svetlana Galić, Rade Đergović, Nemanja Nešović i Aleksandra Miljić.

Vitezov poetsko-muzički festival okupiće različite generacije stvaralaca i izvođača, spajajući poeziju i muziku u jedinstven kulturni program namenjen svim ljubiteljima pisane reči i umetnosti.

Festival će biti održan 29. avgusta od 18 časova u Mesnoj zajednici Crepaja. Festival je samo jedan od događaja koji će upotpuniti celokupan program ovogodišnjih Velikogospojinskih dana.

(Pančevac)