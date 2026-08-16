Klinička mikrobiologija: Od ponedeljka prvi pacijenti u novoj zgradi

Prostorije za Kliničku mikrobilogiju Zavoda za javno zdravlje na čije opremanje se dugo čekalo u potpunosti je završeno i opremljeno savremenom opremom.Od 17 avgusta na novoj adresi primaće prve pacijente u novoj zgradi Zavoda za javno zdravlje, rekla je dr Ljiljana Lazić direktor ZZJZ Pančevo.

– Klinička Mikrobilogija Zavoda za javno zdravlje završena u novoj zgradi zavoda i od ponedeljka 17 avgusta počinjemo sa prvim prijemom pacijenta.Svaki pacijent koji ima potrebe može doći na ulaz Mikrobiologije u ulici Miloša Obrenovića 2 u novoj zgradi.0.39 o.56 To su usluge virusologije , bakteriologije, znači brisevi grla , nosa , urinokulture i neke druge anlize vezane za visusne infekcije.Sve ono sa uputom izabranog lekara ili pedijatra mogu doći u kliničku mikrobiologiju za sve one usluge za koje su išli u Očnu bolnicu gde je bila privremena laboratorija sada dolaze Zavod za javno zdravlje. Zahvaljući podršci Pokrajinske Vlade, Grada Pančeva i sopstvenih sredstava uspeli da završimo Mikrobilogiju a celu zgradu zahvaljući Republičkoj Vladi, rekla je dr Lzić.

Prema pančevačkom Zavodu za javno zdravlje gravitiraju pacijenti iz Južnog Banata od 17 avgusta sve usluge ove zdravstvene ustanove dobijaće u nnovoj zfradi Miloša Obrenovića broj 2.

(RTV Pančevo)