Udruženi protiv žege: Akcija spasavanja mladih sadnica u Debeljači

DEBELJAČA – Velika letnja sušenja i ekstremne temperature pokrenule su talas solidarnosti među meštanima Debeljače.

U organizaciji ekoloških udruženja i uz ogromnu podršku lokalnih službi, uspešno je sprovedena velika zajednička akcija zalivanja i spasavanja mladih sadnica drveća, koje su se našle na udaru jake žege.

Organizatori su uputili javnu i emotivnu zahvalnost svima koji su prepoznali važnost ovog trenutka i nesebično dali svoj doprinos u borbi za očuvanje zelenila.

Spas u zadnji čas: Vatrogasna kola i komunalni radnici na terenu

Da bi se obezbedila dovoljna količina vode za žedno drveće, u akciju su se uključile ključne lokalne institucije. Ogromnu pomoć pružio je JKP „4. Oktobar“, koji je obezbedio radnu snagu na terenu, dok je Dobrovoljno vatrogasno društvo Debeljača za ove potrebe ustupilo vatrogasno vozilo i mehanizaciju.

Veliki doprinos dala je i Omladinska zadruga, koja je prepoznala ekološki značaj projekta i obezbedila neophodna materijalna sredstva za realizaciju zalivanja na terenu.

Zajedno za buduće generacije

Kao i u svim dosadašnjim akcijama, stub odbrane lokalne prirode bili su članovi Udruženja „U službi prirode-Debeljača“. Oni su svojim prisustvom, energijom i fizičkim radom animirali i ostale sugrađane da se priključe ovoj važnoj misiji.

„Ovaj zajednički trud i solidarnost verovatno će pomoći da spasimo sadnice koje su do sada, uprkos velikoj žezi, uspele da prežive. Kada se udružimo, možemo mnogo više. Za prirodu, za naše drveće i za buduće generacije“, poručuju ekolozi iz Debeljače.

Ova akcija je pokazala da Debeljača ima visoko razvijenu svest o zaštiti životne sredine i da su građani spremni da se organizuju kako bi sačuvali kiseonik i hladovinu za decu koja tek dolaze.

(Pančevac/S.L)