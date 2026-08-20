Trijumf Smederevaca na 16. Paprikašijadi u Češkom Selu

Jedno od najmanjih sela u Vojvodini, Češko Selo, ponovo je potvrdilo svoj status prepoznatljive turističke i gastronomske destinacije uspešnom organizacijom 16. tradicionalne „Paprikašijade”, prenosi sajt BCinfo.

Ovogodišnje takmičenje u kuvanju najboljeg pilećeg paprikaša privuklo je veliki broj posetilaca, dok se na terenu krčkalo ukupno 28 kotlića sa dobro začinjenom piletinom.

Manifestaciju su svojim prisustvom uveličali visoki zvaničnici iz inostranstva, što događaju daje međunarodni karakter.

„Imamo veliku čast što su nas danas posetili i senatori iz Češke, kao i naš konzul iz Češke i brojni sponzori. Želimo da se zahvalimo Nacionalnom savetu češke nacionalne manjine, Opštini Bela Crkva i Mesnoj zajednici Češko Selo koji su podržali ovu manifestaciju u ovolikom broju i kvalitetu”, poručili su organizatori iz Udruženja „Češko selo Češko”.

Stručni žiri je imao težak zadatak da u jakoj konkurenciji izabere pobednika, a titulu majstora najboljeg paprikaša odnela je ekipa iz Smedereva.

„Inače smo iz Smedereva, ali vikendom smo ovde, imamo pčelinjak i voćnjak sa šljivama. Organizacija je uvek na nivou. Pozvao bih ljude da i narednih godina dođu u što većem broju, jer je ovo zvanično najmanje selo u Srbiji, ali ima toliko toga lepog da se vidi i doživi – atmosfera, čist vazduh i priroda”, istakli su prvonagrađeni iz ekipe „Pčelari Stevanovići”.

Drugo mesto osvojila je ekipa „Češke besede Vršac”, dok je treća pozicija pripala domaćinima iz Mesne zajednice Češko Selo. Veliku podršku u uređenju sela i logistici i ove godine pružilo je preduzeće „DJUP” i Belocrkvanska jezera, uz stalnu podršku Ambasade Republike Češke u Srbiji.

(BCinfo)