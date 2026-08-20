Prilika za biznis u Južnom Banatu: Sutra prezentacija milionskih državnih grantova  

PANČEVO – Regionalna privredna komora (RPK) Južnobanatskog upravnog okruga, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Južni Banat, organizuje sutra, u petak 21. avgusta 2026. godine, veliki „Dan otvorenih vrata“. U okviru ovog događaja biće održana i specijalna obuka posvećena novim programima podrške Ministarstva privrede i Fonda za razvoj.

Svečana prezentacija i obuka za preduzetnike počeće u 11 časova, u prostorijama RPK u Pančevu, na adresi Zmaj Jove Jovanovića 1a.

Bespovratni novac za mlade, žene i mala preduzeća

Na ovom sastanku privrednici i oni koji tek žele da pokrenu svoj biznis moći će detaljno da se upoznaju sa uslovima konkursa za dodelu značajnih bespovratnih finansijskih sredstava. U fokusu su tri ključna državna programa za 2026. godini:

„Stvaraoci Srbije“ – Opšti program finansijske podrške sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP).

„Mladi stvaraju Srbiju“ – Specijalni program finansijske podrške namenjen mladim preduzetnicima koji razvijaju svoje biznis ideje.

„Žene koje pokreću Srbiju“ – Program finansijske podrške razvoju ženskog preduzetništva, sa posebnim akcentom na prerađivačku delatnost.

Rok za prijave je kratak – do 4. septembra

Pored ova tri velika programa, stručnjaci iz komore će predstaviti i sve ostale aktuelne javne pozive koji su zvanično objavljeni 17. avgusta u sklopu paketa mera Vlade Republike Srbije.

Iz RPK Južnobanatskog upravnog okruga naglašavaju da je u pitanju odlična prilika za podizanje konkurentnosti lokalnih firmi, ali i upozoravaju da je rok za podnošenje dokumentacije prilično kratak. Svi navedeni konkursi otvoreni su samo do 4. septembra 2026. godine, zbog čega je prisustvo sutrašnjoj obuci od izuzetne važnosti za sve zainteresovane preduzetnike iz ovog dela Banata.

(Pančevac)