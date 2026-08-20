Heroji velikog srca: Vatrogasci u Peščari spasli povređenu sovu

Dok vode danonoćnu i iscrpljujuću borbu sa vatrenom stihijom koja je progutala hiljade hektara u Deliblatskoj peščari, srpski vatrogasci su još jednom pokazali svoje humano lice i ogromno srce. Tokom teških operacija na terenu u opštini Kovin, hrabri spasioci su među nagorelim stablima pronašli povređenu i potpuno bespomoćnu sovu.

Vatrogasci nisu želeli da prođu pored nemoćne ptice. Uprkos opasnosti i gustom dimu, odmah su reagovali, pažljivo je zbrinuli i bezbedno evakuisali sa ugroženog područja.

Ovim plemenitim gestom ponose se i u njihovim strukovnim udruženjima, ističući da njihova profesija nosi mnogo širu misiju od samog rada sa vatrogasnim šmrkovima.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели SindikatVatrogasacaSrbije (@sindikatvatrogasacasrbije)

„Još jedan primer da posao vatrogasca nije samo gašenje požara i spasavanje ljudi. Briga o životu i zaštita svega živog deo su njihove svakodnevne misije. Ponosni na naše kolege!“, zvanično je objavio Sindikat vatrogasaca Srbije.

Ova dirljiva priča sa terena brzo je postala simbol nade usred ekološke katastrofe u Peščari. Ona podseća javnost da heroji u uniformama na prvoj liniji odbrane ne brane samo imovinu i ljude, već nesebično rizikuju svoje živote kako bi sačuvali svako živo biće i jedinstveni biljni i životinjski svet ovog zaštićenog prirodnog dobra.

(Pančevac/sindikatvatrogasacasrbije)