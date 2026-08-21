Brestovačko smetlište ponovo gori: Gust dim prekrio celo selo

Vatrogasci i radnici JKP „Kombrest“ danonoćno se bore sa vatrom na lokalnoj deponiji, a danas je ponovo došla i teška mehanizacija koja bi trebalo da zatrpa i sanira deo smetlišta.

Brestovačko smetlište ponovo je ovih dana u plamenu, a požar, koji se tokom leta u više navrata pojavljivao na ovoj lokaciji, sada je ponovo intenziviran, dok se dim, u zavisnosti od pravca vetra, širi prema selu i okolnim njivama.

Prema rečima direktorke JKP-a „Kombrest“, Tatjane Cvetanović, problem traje još od proleća, a gašenje požara dodatno otežava činjenica da vatra ne tinja samo na površini, već se širi i duboko ispod zemlje.

– S nama su trenutno pripadnici pančevačke vatrogasne jedinice. Sjajni su i požrtvovani, neumorno gase požar vodom, i to crevima i topovima, dok naša mašina istovremeno zatrpava vatru zemljom. Stigao je danas i buldožer firme „Maber“, a očekujemo da će uskoro doći i ostale mašine, kako bi se uključile u akciju – kaže direktorka.

Ona podseća da je na seoskom smetlištu „Maber“ već intervenisao i pre oko mesec dana, čija je teška mehanizacija kopala i prebacivala zemlju, dok je buldožer potom ravnao teren.

Međutim, problem time nije bio trajno rešen.

– Posle toga je gorelo i dimilo, a gotovo svake noći dim se širio po celom selu. Kada tako tinja, najednom može da plane. Verovatno je uzrok ljudski faktor – možda neko od sakupljača, a moguće je i da je neko bacio opušak. Tamo ima mnogo zapaljivog materijala, granja, suvog lišća i trave – objašnjava Tatjana Cvetanović.

Ipak, dodaje da postoji i drugi, mnogo ozbiljniji problem, jer vatra na pojedinim mestima izbija iz dubine zemljišta, jer otpad na ovoj lokaciji gori i tinja godinama.

– To dole gori decenijama, ko zna koliko duboko. Zbog toga je zemlja u jednom delu deponije ulegla nekoliko metara i upravo odatle vatra ponovo izbija – kaže direktorka.

Zbog vetra, trenutno je najvažnije sprečiti da se požar proširi na okolinu. – Sada gasimo vatru da bismo spasili njive i strnjiku, jer vetar raspiruje plamen. Čekamo i mašine „Mabera“, koje bi trebalo ponovo da intervenišu – navodi direktorka JKP „Kombrest“.

Prema njenim rečima, najveći deo otpada na smetlištu već je izgoreo, dok bi preostali materijal trebalo ukloniti i odvesti na centralnu deponiju.

Planiran je i dovoz zemlje, kao i prekrivanje dela oboda smetlišta, koje sveukupno zauzima površinu od oko dva hektara.

Time bi, kako se očekuje, trebalo da se smanji mogućnost ponovnog izbijanja vatre, ali i da se prostor koliko-toliko uredi i obezbedi.

Poseban problem predstavlja ulaz u deponiju, a kako navode u „Kombrestu“, građani često odlažu otpad uz put, pa se prilazni deo zatrpava, što kasnije otežava ulazak teške mehanizacije i vatrogasnih vozila.

A upravo je prohodan prilaz od značaja kada smetlište ponovo plane.

Dok se čeka konačna sanacija, vatrogasci ostaju na terenu, a mehanizacija bi ponovo trebalo da zatrpa žarišta i ostaje da se vidi hoće li brestovačko smetlište konačno biti ugašeno ili će se priča ponoviti već sa narednim vrelim danima.

(Pančevac/J. Filipović)

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