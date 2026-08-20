Vučić o požaru u Peščari: Činimo sve, ali nam vreme ne ide na ruku!

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je večeras rekao da država čini sve što može da ugasi požar u Deliblatskoj peščari, ali „vremenske prilike nam ne idu na ruku i ne zna se šta nam donosi noć“.

„Područje je pesak, na njemu je 50 stepeni Celzijusa, vetar ometa gašenje, dovoljno je da šišarka preleti usek i prenese požar“, rekao je Vučić, za Radio-Televiziju Srbije (RTS).

Govoreći o aktuelnim požarima, predsednik je rekao da u ovom trenutku požar gasi 445 osoba na terenu, od čega 189 pripadaju vatrogasno spasilačkoj jedinici.

Istakao je da je situacija mnogo teška, jer je reč o peščari, a uslove je dodatno pogoršao i vetar

“Problem je u tome što je to peščara, što je vetar duvao 15 metara u sekundi“, rekao je Vučić i istkaao da je tamo mnogo šišarki koje, kada ih odnese vetar, pređu od 120 do 150 metara i naprave novu vatru na drugoj strani.

Ističe da molba Rusiji da pošalje avion za gašenje vatre nije politička odluka.

“Nama je bio potreban neki veliki avion koji može da nosi ogromen tankove vode. Evropljani imaju isto što i mi, imaju super opremu, ali nama je bilo potrebno nešto veće“, rekao je Vučić i zahvalio Ruskoj Federaciji na pomoći.

Istakao je da je “Iljušin“ danas bacio 21 tonu vode, koja je direktno pogodila u srce vatre i spasia 50 vikend kuća u Truinom naselju.

“U Grebencu je stiglo do prve šupe, čak je vatra liznula tu prvu šupu ali nije dalje išla, za sada nijedna kuća nije zahvaćena“, kaže predsednik.

.Naveo je da je za gašnje požara u Deliblatskoj peščari angažovano 445 ljudi, od toga 189 vatrogasaca-spasilaca Ministarstva unutrašnjih poslova.