Hronika Južni Banat

Požar u Crepaji: Vatrogasci sprečili katastrofu

01:16

21.08.2026

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Foto: RTV Kovačica

Na utrini naspram Varove ulice u Crepaji u četvrtak uveče oko 22 časa, izbio je požar koji je izazvan ljudskim faktorom, prenosi RTV Kovačica.

Zahvaljujući brzoj i zajedničkoj intervenciji vatrogasne ekipe iz Kovačice i aktivista Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crepaja, vatrena stihija je lokalizovana i potpuno ugašena do 23.30 časova.

Efikasnom akcijom na terenu sprečeno je širenje požara na okolne objekte i njive, što je u uslovima trenutnih visokih temperatura moglo da izazove nesagledive posledice.

Povređenih u ovom incidentu nije bilo, a pričinjena je materijalna šteta na samoj utrini.

Nadležni iz JKP „Rad“ Crepaja uputili su hitan i oštar apel meštanima da se uzdrže od paljenja niskog rastinja i suve trave. Tokom trajanja tropskog talasa opasnost od izbijanja i brzog širenja vatre je maksimalna, zbog čega svako neodgovorno ponašanje direktno ugrožava ljudske živote i imovinu. Građani se pozivaju na pojačan oprez, uz podsećanje da svako uočavanje plamena odmah prijave vatrogascima na broj 193.(RTV Kovačica)

Tagovi

crepaja DVD Crepaja JKP Rad Crepaja Kovačica požar na utrini

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