Hajdučica: Stigli novi monitori za digitalnu pismenost

HAJDUČICA – Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hajdučice uspešno je obezbedila nova sredstva za modernizaciju svojih učionica. Škola je i ove godine konkurisala kod Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice na konkursu za nabavku opreme, a njihova prijava je pozitivno ocenjena.

Zahvaljujući odobrenim finansijskim sredstvima, škola je nabavila nove, moderne monitore za desktop računare.

Ova računarska oprema imaće primenu u unapređenju nastave, a prvenstveno će je koristiti polaznici koji ovu školu pohađaju u okviru programa FOOO (Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih). Novi monitori biće ključni za kvalitetno izvođenje nastave na predmetu „Digitalna pismenost“, ali i za realizaciju drugih predmeta i obuka.

Pored samih polaznika, novu opremu će svakodnevno koristiti i nastavnici koji rade u okviru programa za obrazovanje odraslih. Iz uprave škole naglašavaju da su nabavkom ovih monitora stvoreni znatno bolji uslovi za rad, modernizaciju nastave, kao i za važno unapređenje digitalnih kompetencija i znanja kako samih polaznika, tako i nastavnog osoblja u Hajdučici.