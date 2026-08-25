Dočekani kao heroji: Evo šta rumunski mediji pišu o svojim vatrogascima u Srbiji

BEOGRAD / BUKUREŠT – Srbija se suočava sa jednim od najsilovitijih požara na otvorenom u novijoj istoriji, zbog čega je zatražila međunarodnu pomoć kako bi se izborila sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari. Rumunija je na ovaj apel odgovorila slanjem jednog od najbrojnijih spasilačkih kontingenata, a doček rumunskih vatrogasaca u susednoj zemlji bio je dostojan pravih heroja, pišre rumunski portalo Digi24.ro.

Društvene mreže preplavljene su stotinama snimaka na kojima im građani Srbije, ali i pripadnici ovdašnje rumunske nacionalne manjine, svesrdno zahvaljuju i aplaudiraju. Ministar unutrašnjih poslova Rumunije, Katalin Predoju, izjavio je da ova misija ima izuzetnu humanitarnu, ali i moralnu dimenziju.

Na terenu 69 vatrogasaca, teška mehanizacija i helikopter Black Hawk

U Srbiju je upućeno ukupno 69 rumunskih vatrogasaca iz devet okruga sa 15 tehničkih vozila. Pored kopnenih snaga, vlasti iz Bukurešta su u zonu pogođenu požarom poslale i specijalni helikopter Black Hawk, koji već danima uspešno obavlja složene misije gašenja i bacanja vode na plamene jezike koji ugrožavaju čitava naselja u Južnom Banatu.

Kolona sa rumunskim spasiocima dočekana je na samoj granici od strane srpskih zvaničnika, koji su ih sproveli do operativne baze. Kroz sva naseljena mesta kroz koja je prošao konvoj vatrogasnih kamiona, lokalno stanovništvo je izlazilo na kapije i pozdravljalo ih glasnim aplauzima.

Predoju: Naše spasioce poštuje cela Evropa

Ministar Katalin Predoju je istakao da su rumunski vatrogasci prepoznati na celom kontinentu po svojoj vrhunskoj stručnosti i hrabrosti:

„Oni su pravi ambasadori Rumunije jer svojim profesionalizmom i velikodušnošću spasavaju živote i imovinu u svakoj intervenciji. Njihov uspeh je veći zahvaljujući izuzetnoj opremi koja je najvećim delom nabavljena iz evropskih fondova. U Srbiji je bilo potpuno prirodno da intervenišemo. Imamo odličnu saradnju sa ministrom Ivicom Dačićem u brojnim oblastima. Pomaganje prijateljskim zemljama, posebno onima u kojima živi naša istorijska zajednica, gest je normalnosti i naša moralna dužnost“, izjavio je Predoju.

Besane noći u okolini Kajtasova i Grebenca

Zvaničnici Departmana za vanredne situacije Rumunije (DSU) potvrdili su da njihovi timovi rade bez prestanka, a teške intervencije su nastavljene i tokom proteklih noći.

Spasioci su raspoređeni u sektorima oko naseljenih mesta Kajtasovo i Grebenac, gde na zahtev srpskih kolega rade na presecanju požarnih linija. Tokom intervencija, uspešno su lokalizovali i jedan novi, izuzetno nasilan požar sa otvorenim plamenom koji je izbio jugozapadno od Grebenca. Za gašenje se koriste specijalna šumska vozila sa rezervoarima od 3.000 litara vode, koja omogućavaju kontinuirano natapanje terena i sprečavaju da se vatra proširi na obližnje kuće.

Političari i zvaničnici iz Srbije uputili su zvanične poruke zahvalnosti rumunskim vlastima, ističući da je ova brza i nesebična pomoć najbolji dokaz bratske solidarnosti u trenucima velikih prirodnih katastrofa.

(Pančevac/Digi24.ro)