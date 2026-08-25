Miholjski susreti sela u Plandištu 29. avgusta

Plandište će u subotu, 29. avgusta, biti domaćin tradicionalne manifestacije „Miholjski susreti sela“, koja se održava u okviru proslave hramovne slave Prepodobnog Rafaila Banatskog.

Organizatori su i ove godine pripremili bogat celodnevni program koji će okupiti meštane, goste i učesnike iz zemlje i regiona, uz sadržaje posvećene tradiciji, kulturi, sportu i druženju.

Program počinje u 8.30 časova Svetom arhijerejskom liturgijom, nakon čega sledi osvećenje novog polijeleja.

Od 10 časova posetioci će moći da uživaju u dva sadržaja koja promovišu turističku i gastronomsku ponudu kraja – „Turir u đubrezotnom maju“ u Etnološkom muzeju i „Turir u malom fudbalu – Mlađe uzrastne kategorije“ na stadionu FK „Sloga Plandište“.

Centralni deo dnevnog programa biće Slavski ručak, koji počinje u 12 časova.

Ljubitelje sporta očekuje i tradicionalno takmičenje „Mihovska Naj – pita“, zakazano za 17 časova, dok će od 18 časova najmlađi moći da učestvuju u dečjoj predstavi „Čarobni kolak – mjuzikl za decu“, koja će biti održana u centru Plandišta.

Večernji deo programa rezervisan je za kulturno-zabavni sadržaj. Od 19 časova biće održan kulturno-umetnički program, uz svečano otvaranje manifestacije i nastupe gostujućih kulturno-umetničkih društava iz Srbije i Rumunije.

Od 20.30 časova predviđeno je proglašenje najboljih pita, a manifestacija će biti završena koncertom Novaka Stankovića, koji počinje u 21 čas.

Miholjski susreti sela u Plandištu predstavljaju priliku za očuvanje tradicije, negovanje kulturnog nasleđa i povezivanje ljudi kroz zajedničko druženje, sport, gastronomiju i muziku.

Organizatori pozivaju građane Plandišta i okolnih mesta, kao i sve zainteresovane goste, da 29. avgusta provedu dan u Plandištu i budu deo ovogodišnjih Miholjskih susreta sela.

(Pančevac)