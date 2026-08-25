Evropska unija se uključuje u hitnu obnovu i pošumljavanje Peščare

Evropska unija izrazila je spremnost da pruži finansijsku i stručnu pomoć Republici Srbiji u sanaciji štete, obnovi i pošumljavanju Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“, koji je teško pogođen katastrofalnim požarima.

Iako primarni fokus Sektora za vanredne situacije i JP „Vojvodinašume“ ostaje potpuna lokalizacija podzemnih požara, paralelno su pokrenute velike pripreme za sanaciju terena.

Ministarstvo zaštite životne sredine i stručne naučne institucije započele su izradu plana obnove, a u akciju se zvanično uključuje i Evropska unija.

Brisel je zvanično potvrdio da je EU spremna da pomogne u obnovi i pošumljavanju Deliblatske peščare kroz finansiranje nabavke sadnica, mehanizacije i slanje vodećih evropskih ekoloških stručnjaka. Izrada ovog velikog ekološkog projekta počeće odmah nakon što se proglasi potpuno gašenje požara, kada će se precizno utvrditi zahvaćena površina i proceniti ukupna šteta naneta ovom dragocenom rezervatu prirode.

Ova podrška realizovaće se u saradnji sa domaćim institucijama, čim se požari potpuno ugase i precizno utvrde razmere ekološke katastrofe. Sredstva iz evropskih fondova biće usmerena na dugoročnu obnovu jedinstvenog biljnog i životinjskog sveta ovog zaštićenog područja.

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Pomoć Brisela obuhvatiće ne samo finansiranje nabavke sadnica i mehanizacije, već i angažovanje vodećih evropskih stručnjaka za oblast šumarstva i ekologije. Oni će, zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine i JP „Vojvodinašume“, raditi na kreiranju i sprovovanju specifičnih mera zaštite i revitalizacije specifičnog peščarskog ekosistema.

Međunarodna podrška u obnovi Deliblatske peščare nadovezuje se na uspešnu operativnu saradnju na terenu, gde su u gašenju vatrene stihije, pored domaćih snaga, već aktivno učestvovali specijalizovani moduli i letelice iz partnerskih zemalja Evrope.

(Pančevac)