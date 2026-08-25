Preventivni prekid isporuke gasa u Dolovu, Banatskom Karlovcu, Izbištu i Uljmi

JP „Srbijagas“ obavestio je javnost da je danas u 12:30 časova privremeno obustavljena isporuka prirodnog gasa u naseljenim mestima Dolovo, Banatski Karlovac, Izbište i Uljma. Ova mera je doneta iz isključivo preventivnih i bezbednosnih razloga, usled dramatičnog širenja požara na tom širem području. Bez redovnog snabdevanja gasom ostali su svi potrošači u pomenutim mestima, a Operator distributivnog sistema (ODS) već je zvanično obavestio sve korisnike o novonastaloj situaciji.

Ponovno uspostavljanje snabdevanja tek nakon bezbednosne procene

Iz JP „Srbijagas“ naglašavaju da je zaštita ljudskih života i infrastrukture u ovom trenutku na prvom mestu, te da se situacija na terenu prati u koordinaciji sa vatrogasno-spasilačkim jedinicama. Redovna i bezbedna isporuka prirodnog gasa biće ponovo uspostavljena odmah čim se na ugroženim lokacijama stvore svi neophodni uslovi za bezbedan rad gasovodne mreže. Do tada, nadležne službe apeluju na potrošače u ovim naseljima na strpljenje i oprez dok traje borba sa vatrenom stihijom.

(Pančevac)