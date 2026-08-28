Bela Crkva: Radovi na postavljanju završnog sloja asfalta

U okviru radova na projektu revitalizacije sedam ulica u Beloj Crkvi, od srede 26. avgusta počinju radovi na postavljanju završnog sloja asfalta, prenosi BCinfo.

Značajan projekat revitalizacije 7 ulica u Beloj Crkvi realizuje se kao ispunjenje obećanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom prošlogodišnje posete opštini Bela Crkva, a investiciju finansira Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Projekat revitalizacije i rehabilitacije kolovoza u Svetosavskoj, Save Munćana, Miletićevoj, Jovana Popovića, Karađorđevoj, Masarikovoj i Lole Ribara predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata u opštini Bela Crkva u 2026. godini.