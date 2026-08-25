Dačić, Čaušić i ambasador Bocan-Harčenko obišli posadu „iljušina“

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i pomoćnik ministra, načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić su na Aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu, zajedno sa ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom, obišli članove posade „iljušin IL-76“ ruskog Ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda, koji zajedno sa srpskim vatrogasno-spasilačkim timovima učestvuju u gašenju požara u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi kod Kraljeva i Lukovo kod Vranja.

Zahvalivši se na pomoći Ruskoj Federaciji i predsedniku Rusije na odgovoru i slanju aviona, Dačić je istakao da je ruski specijalistički tim do sada imao 22 naleta i izbacio 924 tone vode na područja ugrožena požarom na teritoriji cele Srbije.

Ambasador Bocan-Harčenko je istakao da za rusku stranu nije bilo oklevanja kada je u pitanju pružanje pomoći Srbiji i srpskom narodu.

„Predsednik Ruske Federacije Putin odmah je naložio da se ispuni zahtev Srbije i po njegovom nalogu, ušlo se brzo u realizaciju i dolazak aviona. Želim još jednom da naglasim da za nas, za rusku stranu, nije bilo nikakve dileme niti oklevanja kada je u pitanju molba i vitalni interes Srbije i srpskog naroda“, rekao je Bocan-Harčenko.

Ambasador Bocan-Harčenko je dodao da je posada „iljušina“, uz podršku i Srpsko-ruskog humanitarnog centra, neprekidno, profesionalno i u veoma teškim uslovima radila, kao i da će nastaviti istim tempom, sve dok to situacija bude zahtevala i zahvalio se komandantu tima Vislovu i posadi koji u svakom trenutku pokazuju stručnost i profesionalnost i predstavljaju svoju zemlju u najboljem svetlu.

Pohvalivši visoku stručnost i efikasnost srpskih vatrogasaca-spasilaca, istakao je da dve službe imaju izvanrednu saradnju i, kako je rekao ambasador, ova plemenita ali teška misija, predstavlja potvrdu prijateljstva dve zemlje.

Komandant ruskog tima Andrej Vislov istakao je da cela posada veoma profesionalno obavlja zadatak i da su srpskoj strani svi ruski avijacioni i tehnički resursi na raspolaganju i usluzi.

„Srbija će tu uvek biti za Rusiju, kao što je Rusija uvek tu za Srbiju u svakom teškom trenutku, kao što je i ovaj. Što se nas tiče, mi profesionalno radimo posao i sve što bude potrebno, stojimo na raspolaganju i usluzi. Što se tiče avijacione tehnike i naših resursa, sve je na raspolaganju srpskoj strani“, naglasio je Vislov.

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić zahvalio se svima koji učestvuju u gašenju požara u Deliblatskoj peščari, ali i drugih požara na teritoriji Srbije, kao i posadi i kapetanu aviona „iljušin“.

„Velika zahvalnost svih nas, izuzetna profesionalnost i zalaganje posade. Danima kapetan ne izlazi iz aviona, to je informacija koju on nije hteo da kaže, ali to je tako. Tako da se nadam da ćemo zajedno uspeti požare da stavimo pod kontrolu, lokalizujemo i likvidiramo“, rekao je Čaušić.

Ministar Dačić je ukazao i da se očekuju nepovoljne vremenske prognoze, jer se najavljuju uraganski vetar i visoke temperature i da je i dalje sušno i da nema kiše.

„Želim da poručim još jednom svima da jednostavno ne koriste ovu situaciju za skupljanje političkih poena, jer to je lešinarenje zbog prirodne katastrofe koja se desila“, rekao je Dačić i ponovio da je 2007, kada je izbio poslednji veliki požar u Deliblatskoj peščari, o tome pisalo u medijima kao da je to „normalna stvar jer ih je, od 60-ih, 70-ih godina bilo 4-5 puta“.

(Pančevac)