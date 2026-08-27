UŽ „Žensko srce Opova“ najbolje u brzom krckanju oraha

Udruženje žena „Žensko srce Opova“ predstavljalo je opštinu Opovo na manifestaciji „Njegovo veličanstvo orah“, održanoj u Crepaji u okviru ovogodišnjih Velikogospojinskih dana, i ostvarilo zapažen uspeh osvojivši prvo mesto u takmičenju brzog razbijanja.

Manifestaciju je organizovalo Udruženje žena „Vredne ruke“ iz Crepaje, a ovogodišnje, četvrto izdanje okupilo je 14 udruženja žena iz Južnog Banata. Učesnice su se nadmetale u više zanimljivih disciplina – izboru za najlepši kolač od oraha, najbržem razbijanju oraha, najlepšem koljivu i najlepšoj tezgi. Posetioci su imali priliku da uživaju i u bogatoj ponudi tradicionalnih rukotvorina i domaćih poslastica.

Članice opovačkog udruženja dostojno su predstavile svoju opštinu, a osvojeno prvo mesto u brzom razbijanju oraha još jednom je potvrdilo njihovu spretnost, umeće i posvećenost očuvanju tradicije.

Pored takmičarskog uspeha, gostovanje u Crepaji bilo je prilika za druženje, razmenu iskustava i uspostavljanje novih prijateljstava sa članicama drugih udruženja, uz zajedničku misiju očuvanja domaće radinosti, tradicionalnih običaja i gastronomskog nasleđa Banata.

Manifestacija „Njegovo veličanstvo orah“ bila je deo bogatog programa Velikogospojinskih dana u Crepaji, koji su i ove godine okupili brojne učesnike i posetioce kroz različite kulturne, sportske i gastronomske sadržaje.

(naseopovo.rs)