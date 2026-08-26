Hronika

Molotovljev koktel bačen ispred hotela na Novom Beogradu

10:51

26.08.2026

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Foto: MUP Srbije

Na jedan hotel na Novom Beogradu noćas je bačen Molotovljev koktel.

Molotovljev koktel je bačen na plato hotela, prenosi Tanjug.

U incidentu nema povređenih, a istraga je u toku.

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Molotovljev koktel Novi Beograd

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