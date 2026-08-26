Molotovljev koktel bačen ispred hotela na Novom Beogradu

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Sad je zvanično: Srđan Plavšić u Železničaru!
Sport
12:17
26.08.2026
Na jedan hotel na Novom Beogradu noćas je bačen Molotovljev koktel.
Molotovljev koktel je bačen na plato hotela, prenosi Tanjug.
U incidentu nema povređenih, a istraga je u toku.
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