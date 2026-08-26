Daniel, Izabela i Aleksa po medalje – pravo sa kruzera

Za razliku od većine velikih sportskih takmičenja, sportisti na ovogodišnjim Mediteranskim igrama u italijanskom gradu Tarantu ne borave u klasičnim zgradama i hotelima. Organizatori su napravili potpuno nesvakidašnje, takozvano „plutajuće Mediteransko selo“, smestivši učesnike direktno na more, prenosi RTV Kovačica.

U vojnoj bazi italijanske mornarice usidrena su dva velika kruzera, „Aroya“ i „Romantika“. Na njima trenutno boravi oko 4.000 sportista i članova delegacija iz celog Mediterana.

Među reprezentativcima Srbije koji šalju zanimljive fotografije iz ovog nesvakidašnjeg smeštaja nalaze se i dobro poznata sportska imena iz našeg kraja:

Daniel Toađer – proslavljeni stonoteniser i aktuelni selektor reprezentacije.

Izabela Lupulesku – naša najbolja stonoteniserka.

Sabina Surjan – vrhunska stonoteniserka i bivša članica kluba „Unirea“.

Aleksa Rakonjac – talentovani strelac iz Pančeva, čija je majka rodom Kovačičanka.

Istorijski osvrt na velika takmičenja

Ovakva organizacija smeštaja je retkost u svetu sporta. Naša zemlja ima bogatu istoriju domaćinstva velikih multisportskih događaja, ali su se sportisti uvek okupljali u klasičnim naseljima. Pod zastavom Jugoslavije uspešno su organizovane Mediteranske igre u Splitu 1979. godine i Univerzijada u Zagrebu 1987. godine. Kao samostalna Srbija, Beograd je 2009. godine bio domaćin Univerzijade, uz desetak značajnih evropskih i svetskih šampionata u različitim sportskim granama.

Ipak, život na kruzeru donosi novu energiju i specifičnu atmosferu pred start takmičenja. Cela sportska javnost Južnog Banata i Srbije drži palčeve našim stonoteniserima i strelcima, verujući da će se sa ovog uzbudljivog krstarenja vratiti sa sjajnim medaljama oko vrata.

(RTV Kovačica)