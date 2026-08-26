Nemački i rumunski vatrogasci hvale srpske kolege u Peščari

Vođa nemačkog tima Simon Fric istakao da naši spasioci rade izvanredan posao na teškom terenu u predelu Čardaka i Grebenca.

Kopnene snage iz Nemačke i Rumunije aktivno pomažu pripadnicima Sektora za vanredne situacije MUP- Srbije u gašenju teškog požara u Deliblatskoj peščari.

Vođa nemačkog vatrogasno-spasilačkog tima Simon Fric odao je posebno priznanje srpskim kolegama, ocenivši da rade izvanredan posao na držanju požara pod kontrolom, uprkos izuzetno teškoj situaciji koju diktiraju jak vetar, specifičan peskoviti teren i veoma gusta vegetacija. Nemački modul, koji broji 56 spasilaca sa 24 vozila, stigao je nakon aktiviranja Mehanizma civilne zaštite Evropske unije i trenutno je angažovan u predelu Čardaka, dok 69 rumunskih vatrogasaca sa 15 vozila deluje na širem području Grebenca.

Efikasna koordinacija međunarodnih snaga u predelu Čardaka i Grebenca

Simon Fric je naglasio da je nemački tim uključen u zajedničke akcije odmah po dolasku na teren, ističući važnost bliske koordinacije i zajedničkog delovanja na suzbijanju vatrene stihije. Sve domaće i međunarodne snage nastavljaju neprekidno angažovanje na aktivnim požarištima na obodima Peščare. Glavni cilj ove masovne međunarodne operacije ostaje apsolutna zaštita života i imovine građana, kao i sprečavanje eventualnog daljeg širenja požara ka okolnim naseljenim mestima.

(Pančevac)