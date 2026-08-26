Štab o Deliblatskoj peščari: Nema novih žarišta, situacija mirna i stabilna

Štab za vanredne situacije Opštine Kovin obaveštava građane i javnost da je požar na području Deliblatske peščare, na delu teritorije opštine Kovin, i dalje aktivan, ali da je situacija na terenu trenutno mirna i stabilna. Nema novih žarišta, niti je došlo do ponovnog aktiviranja postojećih. Ekipe su i dalje na terenu i 24 časa prate stanje na požarištu. Na području Dubovca, Šumarka i Slatine situacija je trenutno mirna i stabilna, a naseljena mesta i kuće nisu ugroženi.

Na gašenju požara angažovano je ukupno 196 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 61 vozilom i dva ATV vozila. Na terenu su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Pančeva, Beograda, Smedereva, Zrenjanina, Kikinde, Subotice, Sremske Mitrovice, Jagodine, Novog Sada, Šapca, Sombora, Valjeva, Pirota, Požarevca, Kragujevca, Užica, Vranja, Čačka, Prokuplja, Niša, Leskovca, Kruševca i Zaječara.

Na terenu se nalazi i vatrogasni brod sa dva člana posade, 15 pripadnika Uprave za vanredne situacije sa osam vozila, 15 članova dobrovoljnih vatrogasnih društava sa dva vozila, kao i 85 pripadnika „Vojvodinašuma“ sa 20 vozila i 12 radnih mašina.

Angažovano je i 15 pripadnika „Srbijavoda“ sa četiri vozila i sedam radnih mašina, kao i pripadnici Vojske Srbije. U okviru angažovanja Vojske Srbije učestvuju 42 pripadnika sa 16 vozila i jednom radnom mašinom. Na terenu je angažovano i šest pripadnika Srpsko-ruskog humanitarnog centra sa tri vozila i jednim ATV vozilom, kao i 29 pripadnika civilne zaštite sa sedam vozila.

U gašenju požara učestvuju i međunarodne snage. Na terenu se nalazi 69 vatrogasaca iz Republike Rumunije sa 15 vozila, kao i 56 pripadnika iz Republike Nemačke sa 24 vozila. Pristiglo je i 12 pripadnika iz Republike Mađarske sa četiri vozila.

U gašenju požara i danas je angažovan specijalizovani avion Ruske Federacije „Iljušin Il-76TD“, koji je tokom dana jednom dejstvovao iz vazduha, dok su u gašenje požara i dalje uključeni i helikopteri, koji dejstvuju u skladu sa potrebama na terenu.

Na licu mesta nalaze se načelnik Sektora za vanredne situacije, zamenik načelnika Sektora za vanredne situacije, načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, načelnik Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, načelnici Odeljenja za vanredne situacije u Pančevu, kao i komandanti vatrogasno-spasilačkih bataljona iz Pančeva, Beograda, Kragujevca, Novog Sada i Požarevca. Štab za vanredne situacije Opština Kovin je u direktnom kontaktu sa svim službama angažovanim na terenu, prati stanje i preduzima sve neophodne mere u skladu sa situacijom.

Padavine tokom prethodne noći dodatno su pomogle u smirivanju požarišta, ali zbog veličine zahvaćenog područja ekipe ostaju na terenu i nastavljaju sa neprekidnim praćenjem situacije. Štab za vanredne situacije Opštine Kovin je u direktnom kontaktu sa svim službama angažovanim na terenu, neprekidno prati situaciju i koordinira aktivnosti u skladu sa stanjem na požarištu.

O svim važnim promenama i novim informacijama blagovremeno ćemo obaveštavati građane i javnost.

Štab za vanredne situacije Opštine Kovin