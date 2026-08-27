Vučić: Prvi put sam optimista da u septembru može da se završi pitanje NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je prvi put optimista i da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju Naftne industrije Srbije (NIS) i naveo da to ne bi moglo bez razumevanja američke strane i OFAC-a.

”Po prvi put mi se čini, optimista sam i nadam se da bismo u septembru mogli da završimo celu priču oko Naftne industrije Srbije. I to bez izvesnog razumevanja i od strane OFAC-a i američke strane, teško da bismo mogli bez većih posledica do ovog trenutka da držimo pod kontrolom ili da se približavamo kraju”, rekao je Vučić u Inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici, gde je prisustvovao prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Naglasio je da je Srbija otvorena za saradnju u svim drugim oblastima, od energetske, uključujući i saradnju po najvažnijim pitanjima od nafte, gasa, nuklearne energije, i dodao da nam tu tek predstoje razgovori, do svih ostalih oblasti.

“I izvesno je da ću i prilikom posete redovnom godišnjem zasedanju Ujedinjenih nacija imati više razgovora i sa američkim biznismenima i političarima u želji i u nadi da dalje unapređujemo našu saradnju i da učinimo važne stvari za naše dve zemlje”, rekao je Vučić.

(Pančevac)