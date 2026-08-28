Objavljena imena turista nestalih u Nepalu: Među njima je i Enisa Leković iz Srbije

Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava porastao na 489, dok se više od 1.400 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Gotovo polovina njih su turisti. Među njima je i Enisa Leković iz Srbije.

Turistički odbor Nepala objavio je juče da su među nestalima državljani 33 zemlje – najviše ih je iz Indije, SAD, Malezije, Ukrajine i Australije.

Nakon toga, objavljen je i spisak imena nestalih, a među njima je i Enisa Leković iz Srbije.

Početna analiza satelitskih snimaka kompanije „Planet lebs“ pokazala je da je odron leda i stena pokrenuo poplavu sa nanosima u reci Lende, oko 20 kilometara severoistočno od graničnog prelaza Rasuvagadi između Nepala i Kine.