Opovo: Đaci prvaci dobili besplatne rančeve

U susret početku nove školske godine, najmlađim sugrađanima sa teritorije opštine Opovo uručeni su besplatni rančevi koje je i ove godine obezbedila Lokalna samouprava opštine Opovo, prenosi našeopovo.

Podela rančeva organizovana je u svim naseljenim mestima opštine – Opovu, Sefkerinu, Barandi i Sakulama, prema prethodno najavljenim terminima, a mališane su tom prilikom obišli predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov i njeni saradnici.

Zajedno sa predsednicom, u obilasku i podeli rančeva učestvovali su zamenik predsednika opštine Opovo, Dragan Ugrinov; predsednik Skupštine opštine Opovo, Miloš Markov; načelnica Opštinske uprave Opovo, Ankica Jožika i direktor Opštinske narodne biblioteke, Goran Divljački.

„Posebno nam je drago kada možemo da obradujemo naše najmlađe sugrađane i da im početak predškolskih dana učinimo još lepšim. Obezbeđivanje besplatnih rančeva je mali, ali važan vid podrške porodicama, jer želimo da roditeljima olakšamo pripreme za početak nove pedagoške godine. Najvažnije nam je da deca sa osmehom krenu u vrtić, da se lepo druže, uče i stiču svoja prva iskustva van porodičnog okruženja. Svim našim budućim predškolcima želim srećan početak, mnogo igre, novih drugara i lepih uspomena“, poručila je predsednica opštine Opovo Anka Simin Damjanov.

Ovi susreti bili su prilika da se budućim predškolcima poželi srećan početak novog životnog poglavlja, ali i da se najmlađima dodatno ulepša polazak u predškolsko vaspitanje.

Događaje je ispratila i direktorka Predškolske ustanove „Bambi“, Svetlana Bajić, zajedno sa vaspitačima koji će od 1. septembra preuzeti nove grupe dece.

Iz lokalne samouprave poručuju da je podrška deci i porodicama jedan od važnih prioriteta, a obezbeđivanje rančeva predstavlja konkretnu pomoć roditeljima i lep gest pažnje prema najmlađim stanovnicima opštine.

( naseopovo.rs)