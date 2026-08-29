Renovirana Služba hitne pomoći u Alibunaru

Uslovi za rad i prijem pacijenata u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Alibunaru sada su znatno bolji. Prostorije su renovirane, uređene su i ambulante, previjalište i prostorija za odmor zaposlenih. Služba Hitne pomoći pokriva svih deset naseljenih mesta opštine Alibunar, a zbog velike udaljenosti i svakodnevnih transporta sanitetska vozila prelaze hiljade kilometara, prenosi RTV Pančevo.

U Službi Hitne pomoći Doma zdravlja u Alibunaru nedavno su renovirane prostorije u kojima zaposleni borave ,sve ambulante gde se primaju pacijenti kako bi uslovi za lečenje pacijenta bili što bolji, rekao je Valentin Ardeljan, direktor Doma zdravlja Alibunar.

– Ovde smo menjali posove, krečili , menjali smo nameštaj , sobu za odmor, previjalište. Sve je bilo dotrajalo i bilo je neophodno da se steknu dobri uslovi i za pacijente i za osoblje koje tu radi, dodao je dr Ardeljan.

Opština Alibunar obuhvata deset naseljenih mesta: Banatski Karlovac , Dobrica,Ilandža,Janošik ,Lokve,Novi Kozjak,Seleuš I Vladimirovac, koje služba 194 iz Alibunara pokriva. Vozila Hitne pomoći prelaze veliki broj kilometara dok dođu po pacijenta odvezu ga u zdravstvenu ustanovu i vrati na kućnu adresu.

-Trenutno imamo šest sanitetskih vozila od toga dva saniteta nam je kupila opština i to nam puno znači jer prelazimo dosta kilometara.Samo zbog dijalize prelazimo 10.000 km, vozimo i hitne slučajeve i vozimo i transporte, istakao je Valentin Ardeljan, direktor Doma zdravlja Alibunar.

Naseljena mesta Opštine Alibunar su prilično razuđena ,najudaljenije mesto je Dobrica koje je udaljeno preko dvadeset kilometara. Takođe ,pacijenti iz Alibunara pacijente kojima je neophodno bolničko lečenje, kontrole kod lekara specijalista dovoze u pančevačku bolnicu .

(Pančevac/RTV Pančevo)