Plati u Pančevu falilo par stotina do proseka: Detaljan izveštaj za Južni Banat

Zaposleni u Pančevu zarađuju ubedljivo najviše u Južnom Banatu, sa junskim prosekom od 119.144 dinara neto, što je gotovo u dinar izjednačeno sa republičkim prosekom, pokazuju najnoviji podaci koje je objavio Republički zavod za statistiku (RZS).

Dok Pančevo zahvaljujući snažnoj industrijskoj zoni drži lidersku poziciju i diktira ekonomski tempo celog okruga, situacija u ostatku Južnog Banata jasno pokazuje privrednu raslojenost među opštinama.

Južni Banat pod lupom: Ko je prešao „stotku“, a ko kaska?

Statistika za jun 2026. godine otkriva da, osim Pančeva, jedino Vršac beleži natprosečne regionalne zarade sa iznosom od 112.228 dinara neto, primarno zahvaljujući razvijenom farmaceutskom i privrednom sektoru.

Tri opštine u okrugu uspele su da preskoče psihološku granicu od 100.000 dinara, dok tri i dalje kaskaju:

Opovo – 101.855 dinara

Kovin – 100.797 dinara

Alibunar – 100.013 dinara

Plandište – 99.873 dinara

Kovačica – 97.276 dinara

Bela Crkva – 96.622 dinara (najniži prosek u okrugu)

Ovi podaci potvrđuju da privlačenje novih investicija i ekonomska decentralizacija ostaju ključni izazovi za ujednačavanje standarda unutar samog južnobanatskog regiona.

Kakva je situacija u Srbiji? Prosek i realnost novčanika

Na nivou cele države, prosečna neto zarada za jun 2026. godine iznosila je 120.401 dinar, dok je bruto iznos dostigao 166.123 dinara.

U poređenju sa istim mesecom prošle godine, junska neto plata u Srbiji nominalno je veća za 12,4 odsto, što u realnim okvirima (kada se oduzme uticaj inflacije) predstavlja čist porast kupovne moći od 9,4 odsto. Sličan pozitivan trend zabeležen je i kod bruto zarada, koje su realno porasle za 9,3 odsto.

Kada se posmatra prva polovina godine (januar–jun 2026.), u poređenju sa istim periodom 2025. godine, zabeleženi su sledeći procenti:

Prosečna neto zarada: Nominalni rast od 11,5%, realni rast od 8,4%.

Prosečna bruto zarada: Nominalni rast od 11,3%, realni rast od 8,2%.

Polovina zaposlenih živi sa manje od 94.300 dinara

Iako republički prosek od preko 120.000 dinara zvuči optimistično, statistička sredina daje precizniju sliku standarda prosečnog građanina. Medijalna neto zarada za jun 2026. godine iznosila je 94.281 dinar.

To znači da tačno 50 odsto zaposlenih u Srbiji zarađuje do ovog iznosa, dok druga polovina zaposlenih prima platu veću od pomenute cifre, što objašnjava zašto većina opština Južnog Banata (izuzev Pančeva i Vršca) gravitira upravo oko ove, realnije medijalne vrednosti.

(Pančevac)