Helikopteri u Deliblatskoj peščari u pripravnosti, na terenu više od 570 ljudi

Na terenu u Deliblatskoj peščari je trenutno 529 ljudi, 171 vozilo, 9 radnih mašina i ATV 3 vozila. Avion danas deluje u drugim delovima Srbije. Helikopteri su u pripravnosti, a ljudi raspoređeni na kritična mesta.

Sve planirane pruge/proseke širine od 30 do 150 metara su završene u dužini od gotovo 90 kilometara, sada se samo šire na potrebnim mestima.

Dežurne vatrogasne ekipe su na terenu u Deliblatskoj peščari i spremno su dočekale najavljene meteorološke uslove, javlja reporterka RTS-a.

Situacija je značajno stabilnija, noć je protekla mirno, a poslednjih 80 sati nema novih žartišta.

Spasiocima i vatrogascima na terenu probleme pravi jak vetar, košava duva 40 kilometara na sat, a meteorolozi kažu da bi udari mogli da dostignu i 70 kilometara na sat.

Postoji veliki rizik da bi jak vetar mogao da doprinese raspirivanju žarišta.

Sva naselja su bezbedna, a niže noćne temperature doprinele su smirivanju situacije.

Neprekidno se natapa opožareni teren i sa zemlje i iz vazduha.

(RTS)