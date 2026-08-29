Sport

Skandal na Mediteranskim igrama: Srbija se povukla zbog tzv. Kosova!

14:19

29.08.2026

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pexels

Basket 3×3 reprezentacija Srbije napustila je Mediteranske igre u italijanskom Tarantu neposredno pred zakazani duelu protiv selekcije tzv. Kosova. Naši basketaši prvobitno su žrebom raspoređeni u Grupu C, gde je pored pomenutog tima trebalo da odmere snage i sa Turskom i Portugalijom, ali je na sam dan okršaja ime Srbije uklonjeno sa spiska učesnika.

Iako se Košarkaški savez Srbije za sada nije javno oglasio ovim povodom, iz kosovskog saveza stigla je potvrda da je srpski tim zvanično odustao od daljeg nadmetanja.

Ovaj potez dolazi nakon nekoliko direktnih sportskih okršaja predstavnika Srbije i tzv. Kosova na istom takmičenju. Prethodno su u tekvondou viđene dve pobede srpskih boraca – Žarko Krajišnik (-68 kg) nadjačao je Eliona Agušija sa 2:0, dok je istim rezultatom Jana Lukić (-57 kg) savladala Ronu Gaši. Uspešan je bio i džudista Mihajlo Simin (-81 kg), koji je u četvrtfinalu u produžetku bio bolji od Darana Cene.

Sa druge strane, bokserski okršaj u finalu kategorije do 60 kilograma doneo je pobedu Donjeti Sadiku nad Kristinom Kuluhovom (4:0), Ruskinjom koja nastupa pod zastavom Srbije. Kuluhova se potom u znak protesta nije pojavila na pobjedničkom postolju tokom dodjele medalja.

Tagovi

Italija Mediteranske igre Srbija

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