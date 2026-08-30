Aleksandar Čotrić: Nova zbirka za decu „Visoko do zvezda“

Šta sve može da stane u jednu zbirku pesama? Nekoliko slonova, čopor lavova, dva medveda, roze koza, krokodilske suze i kućica puža. Ali i tetka koja voli da priča, dete koje se plaši sapuna, mnogo smeha i cela jedna planeta. Upravo takav je svet Aleksandra Čotrića, šaren, duhovit i neobičan, u kojem se svakodnevni događaji pretvaraju u vesele stihove.

Pesnik i aforističar, ali i narodni poslanik, Aleksandar Čotrić predstavio je svoju novu zbirku poezije za decu „Visoko do zvezda“, u kojoj najmlađima približava svakodnevne situacije kroz humor, igru i maštu.

„Trudim se da te svakodnevne, uobičajene pojave i obaveze koje decu očekuju pretočim u stihove, u nešto što će ih zabaviti, opustiti, učiniti vedrim i nasmejati, ali da istovremeno kroz sve to nešto i nauče“, rekao je Čotrić za Euronews Srbija.

Prema njegovim rečima, upravo kroz igru deca najlakše usvajaju nova znanja. Zato, smatra, čitanje ne treba nametati, već kod najmlađih razvijati ljubav prema knjizi tako što će im se ponuditi sadržaj koji ih privlači i raduje.

Važnu ulogu u tome imaju i roditelji, jer deca najviše uče upravo njihovim primerom. Čotrić podseća i na reči Duška Radovića da je dobra pesma za decu istovremeno namenjena i odraslima – da je zajedno čitaju sa svojim mališanima.

Čotrić za odrasle piše već četiri decenije, pre svega satirične i društveno angažovane aforizme. Poezija za najmlađe došla je nešto kasnije, gotovo spontano.

„Uvek razmišljam da stvari predstavim malo neobično, iz nekog iskosenog ugla, duhovito, malo drugačije nego što to vidi prosečan čovek. U tom nekom mentalnom naporu da sve stvari prikažem drugačije, duhovitije i neobičnije, počele su da nastaju ove pesme pre otprilike pet godina“, objašnjava Čotrić.

Pisanje za decu, ipak, za njega predstavlja poseban izazov. Kako kaže, potrebno je mnogo više voditi računa o tome da poruke budu razumljive i pedagoški prihvatljive, ali i dovoljno zanimljive da zadrže pažnju najmlađih.

„Deca su veoma iskrena. Oni pokazuju šta zaista misle. Decu ne možete prevariti“, ističe pesnik.

Da su njegovi stihovi pronašli put do najmlađih čitalaca potvrđuje i nagrada „Dositejevo pero“, koju je Čotrić dobio za prethodnu knjigu „Pesama za decu, hej, zamisli“. Posebnost ovog priznanja je u tome što o najboljoj knjizi odlučuju upravo deca – učenici osnovnih škola koji tokom godine glasaju za naslove objavljene prethodne godine.

„Nema ničega lepšeg nego kada oni kojima se direktno obraćate to prepoznaju i kažu da im se to sviđa“, kaže Čotrić.

(Euronews Srbija)