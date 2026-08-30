Manifestacije u Banatu kao izlog za male preduzetnike

Manifestacije širom Banata pružaju odličnu priliku malim preduzetnicima da izlože i ponude rezultate svog rada. Lokalni proizvođači na tezgama donose raznovrsan asortiman od domaćih specijaliteta i pčelarskih proizvoda, do unikatnih rukotvorina i prirodne kozmetike, prenosi RTV Pančevo.

Poslednjih godina zabeležen je značajan napredak u razvoju malog preduzetništva. Domaćinstva i udruženja žena iz Banata nude bogat asortiman domaćih proizvoda od voća, povrća i meda, kao i autentične rukotvorine. Njihova ponuda privlači veliku pažnju posetilaca, kako tokom brojnih manifestacija, tako i van njih, izjavio je Aleksandra Čeić UŽ “ Varoš pod kulom “, Vršac.

Zanatski i unikatni proizvodi, domaća hrana i piće, te prirodna kozmetika samo su deo ponude koja se može pronaći na tezgama širom Banata. Iako ne predstavljaju direktnu konkurenciju masovnoj industrijskoj proizvodnji, njihova ključna vrednost leži u autentičnosti i jedinstvenosti, rekla je Biljana Munćan, Sporin – pčelarsko domaćinstvo Sporin .

Unikatne rukotvorine odlikuju se dugotrajnošću i pažljivom izradom, dok lokalni specijaliteti čuvaju i osvežavaju tradicionalne recepte u novom ruhu. Ovakvi domaći proizvodi pružaju posebno gastronomsko iskustvo i zadovoljavaju standarde i najzahtevnijih gurmana, istakao je Sava Nikolić – poljoprivredno domaćinstvo “Panonski podmorničar”

Kupovinom od malih preduzetnika ne nabavlja se samo proizvod, već se ulaže u rad pojedinaca i razvoj zajednice. Na taj način kupci direktno učestvuju u jačanju lokalne privrede.

(RTV Pančevo)