Starčevo: Otvorena izložba u znak sećanja na Dragoslava Kanjevca

Izložba u znak sećanja na likovnog umetnika Dragoslava Kanjevca (1945-2006) postavljena je nedavno u Galeriji „Boem“ u Starčevu povodom obeležavanja 20 godina otkako je poznati pančevački slikar preminuo.

Dragoslav Kanjevac bio je omiljen među kolegama, ali i aktivan u društvenom životu Pančeva i okoline.

Pored slika, bio je čuven i po svojim karikaturama.

Malo je istaknutih ličnosti u gradu iz tog vremena da ih Kanjevac nije uhvatio i ovekovečio karikaturom.

I na samom otvaranju bilo je mnogo prepričavanih anegdota.

Tako su i šahista Konstantin Orlov i nekadašnji direktor Doma kulture u Starčevu Vidomir Jelesijević podelili svoja sećanja o Kanjevcu, a kratku biografiju o njemu izneo je i slikar Čedomir Kesić.

Nakon toga razgovori su nastavljeni u veseloj atmosferi među brojnim prisutnima, a činilo se da anegdotama kraja nema.

Izložba odabranih slika i karikatura Dragoslava Kanjevca, biće postavljena u Galeriji „Boem“ do 24. septembra.

(Pančevac/J. Filipović)

STARČEVO: Jubilarni 30. „Dani druženja” od 27. jula do 10. avgusta

Starčevo: Bogat program za „Noć muzeja“