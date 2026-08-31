Starčevo: Otvorena izložba u znak sećanja na Dragoslava Kanjevca

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15:59
31.08.2026
Izložba u znak sećanja na likovnog umetnika Dragoslava Kanjevca (1945-2006) postavljena je nedavno u Galeriji „Boem“ u Starčevu povodom obeležavanja 20 godina otkako je poznati pančevački slikar preminuo.
Dragoslav Kanjevac bio je omiljen među kolegama, ali i aktivan u društvenom životu Pančeva i okoline.
Pored slika, bio je čuven i po svojim karikaturama.
Malo je istaknutih ličnosti u gradu iz tog vremena da ih Kanjevac nije uhvatio i ovekovečio karikaturom.
I na samom otvaranju bilo je mnogo prepričavanih anegdota.
Tako su i šahista Konstantin Orlov i nekadašnji direktor Doma kulture u Starčevu Vidomir Jelesijević podelili svoja sećanja o Kanjevcu, a kratku biografiju o njemu izneo je i slikar Čedomir Kesić.
Nakon toga razgovori su nastavljeni u veseloj atmosferi među brojnim prisutnima, a činilo se da anegdotama kraja nema.
Izložba odabranih slika i karikatura Dragoslava Kanjevca, biće postavljena u Galeriji „Boem“ do 24. septembra.
(Pančevac/J. Filipović)
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