Požar u Deliblatskoj peščari u stanju mirovanja, prenosi RTS.

Višenedeljna borba sa teškom vatrenom stihijom, kakva u ovim razmerama nije zabeležena poslednje tri decenije, polako se privodi kraju. Nove požarišta nema, a sporadičnu vatru na manjim površinama vatrogasci brzo gase, izjavio je Lućian Augustin iz JP „Vojvodinašume“ za RTV Pančevo.

U združenoj akciji domaćih službi, uz značajnu međunarodnu pomoć Evropske unije i angažovanje protivpožarnog aviona „Iljušin“, zajednička dejstva iz vazduha i sa zemlje dovela su do toga da se očekuje potpuno gašenje požara.

Nakon što požar bude potpuno ugašen i utvrđene tačne opožarene površine, uslediće izrada sanacionog plana i projekta pošumljavanja i revitalizacije Deliblatske peščare, zaključio je Lućian Augustin.

(RTV Pančevo)