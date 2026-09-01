Vršac: Veliko uređenje trotoara u Heroja Pinkija

U Vršcu su danas zvanično počinju obimni radovi na tekućem održavanju i potpunoj rekonstrukciji trotoara u Ulici Heroja Pinkija. Građevinske mašine su na terenu, a pešačke staze menjaju se obostrano i u dve faze kako bi se obezbedila funkcionalnost i rešio dugogodišnji problem odvodnjavanja.

Radovi podeljeni u dve deonice: Prvo neparna, pa parna strana

Kako saopštavaju nadležni, rekonstrukcija se izvodi po etapama kako se ne bi blokirala cela ulica.

Plan izvođenja radova po deonicama:

Prva deonica: Obuhvata potez od raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića do raskrsnice sa Ulicom Vaska Pope. Majstori najpre rade neparnu stranu (brojevi 55 do 71B), a zatim prelaze na parnu stranu (brojevi 62 do 88).

Druga deonica: Nakon toga, radnici se sele na potez od Ulice Vaska Pope do Ulice Dimitrija Tucovića. Prvo se uređuje neparna strana (brojevi 73 do 101B), pa na kraju parna strana (brojevi 90 do 114).

Pre samog iskopavanja, Služba zelenila JKP „Drugi oktobar“ već je obavila neophodno orezivanje uličnog drvoreda u zoni gradilišta kako bi se oslobodio prostor za radnike.

Stari asfalt menjaju moderne behaton ploče

Zbog velikih oštećenja i dotrajalosti, stara asfaltna konstrukcija se potpuno uklanja. Radnici vrše duboki iskop postojeće podloge kako bi postavili potpuno novu i stabilnu osnovu.

Tehnički detalji rekonstrukcije obuhvataju:

Postavljanje novog nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata.

Polaganje novih behaton ploča preko sloja peska.

Oivičavanje staza prema zelenim površinama betonskim ivičnjacima.

Ugradnju otvorenih betonskih kanaleta od oluka do uličnih kanala radi efikasnijeg odvođenja kišnice.

Apel za vozače: Ne parkirajte u zoni radova

Tokom trajanja radova na snazi je privremena saobraćajna signalizacija. Lokalna samouprava i izvođači radova mole građane za strpljenje i razumevanje dok traju građevinske aktivnosti.

Poseban apel upućen je stanarima ove ulice i svim vozačima da nikako ne parkiraju svoja vozila u zoni izvođenja radova. Nepropisno parkirani automobili blokiraju prolaz teške mehanizacije i značajno usporavaju radnike. Svi učesnici u saobraćaju pozivaju se da u zoni radova smanje brzinu i strogo poštuju postavljenu signalizaciju.

(Grad Vršac)