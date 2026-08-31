Pidikanci na okupu: Takmičenje u kuvanju riblje čorbe
Manifestacija je okupila Pidikance, kako se tradicionalno nazivaju meštani Bavaništa, koji su kroz druženje i kulinarsko nadmetanje sačuvali lokalni običaj kuvanja riblje čorbe.
17:48
31.08.2026
Manifestacija je okupila Pidikance, kako se tradicionalno nazivaju meštani Bavaništa, koji su kroz druženje i kulinarsko nadmetanje sačuvali lokalni običaj kuvanja riblje čorbe.
U Bavaništu je uspešno održano tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe, koje je na jednom mestu okupilo brojne meštane, goste i ljubitelje kulinarskih specijaliteta. Ova manifestacija još jednom je potvrdila duh zajedništva i očuvanja tradicije ovog kraja južnog Banata.
Miris tradicije i oštra konkurencija pokraj kotlića
Takmičenje je zvanično počelo u nedelju, 30. avgusta u 10 časova, kada su iskusni kulinari i amateri potpalili vatre ispod svojih kotlića.
Okupljeni pod prepoznatljivim lokalnim nazivom „Pidikanci“, učesnici su odmerili snage u pripremanju najbolje i najukusnije čorbe prema tajnim, domaćim recepturama.
Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odzivom i najavili da će nastaviti da neguju ovu manifestaciju, koja svake godine privlači sve veći broj zaljubljenika u tradiciju i dobru hranu.
(Pančevac/S.L)