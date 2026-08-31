Pidikanci na okupu: Takmičenje u kuvanju riblje čorbe

Manifestacija je okupila Pidikance, kako se tradicionalno nazivaju meštani Bavaništa, koji su kroz druženje i kulinarsko nadmetanje sačuvali lokalni običaj kuvanja riblje čorbe.

U Bavaništu je uspešno održano tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe, koje je na jednom mestu okupilo brojne meštane, goste i ljubitelje kulinarskih specijaliteta. Ova manifestacija još jednom je potvrdila duh zajedništva i očuvanja tradicije ovog kraja južnog Banata.

Miris tradicije i oštra konkurencija pokraj kotlića

Takmičenje je zvanično počelo u nedelju, 30. avgusta u 10 časova, kada su iskusni kulinari i amateri potpalili vatre ispod svojih kotlića.

Okupljeni pod prepoznatljivim lokalnim nazivom „Pidikanci“, učesnici su odmerili snage u pripremanju najbolje i najukusnije čorbe prema tajnim, domaćim recepturama.

Glavne karakteristike ovogodišnjeg okupljanja bile su:

Odlična posećenost: Pored lokalnih ekipa, manifestaciju je posetio veliki broj gostiju iz okolnih mesta.

Vrhunski kvalitet: Višečlani žiri imao je težak zadatak da izabere pobednika, ocenjujući boju, gustinu, ljutinu i opšti ukus pripremljene ribe.

Druženje i tradicija: Pored takmičarskog dela, događaj je protekao u znaku dobre zabave, muzike i promocije banatskog gostoprimstva.

Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odzivom i najavili da će nastaviti da neguju ovu manifestaciju, koja svake godine privlači sve veći broj zaljubljenika u tradiciju i dobru hranu.

(Pančevac/S.L)