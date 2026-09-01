Slovačka tradicija u srcu Banata: Šajbenov bunar u Padini okupio umetnike i porodice

Poznati Šajbenov bunar u Padini bio je juče središte velike proslave slovačke kulture, gde su se kroz pesmu, igru i likovnu umetnost okupile porodice iz cele Vojvodine.

U sklopu obeležavanja velikog jubileja ovog banatskog mesta, posetioci su imali priliku da uživaju u bogatom kulturnom nasleđu i stvaralaštvu slovačke zajednice, prenosi RTV Kovačica.

Spoj tradicije i umetnosti iz više vojvođanskih mesta

Ova jedinstvena manifestacija privukla je veliki broj učesnika koji su ponosno prošetali u tradicionalnim, živopisnim narodnim nošnjama.

Na proslavi su se okupile porodice i umetnici iz sledećih mesta:

Bačkog Petrovca i Kisača

Aradca i Kovačice

Domaće Padine, kao domaćina skupa.

Pored muzičkog i folklornog dela, poseban pečat događaju dali su lokalni likovni stvaraoci. Svoje radove i talenat predstavili su slikari i slikarke iz tamošnjeg Udruženja „SMAD/Žeđ“, kao i članovi SKUD-a „Suncokret/Slnečnica“. Brojni meštani Padine ispunili su prostor oko Šajbenovog bunara i gromoglasnim aplauzima nagradili svaki nastup umetnika-amatera.

Uspešna saradnja udruženja za očuvanje korena

Glavni organizator ovog uspešnog skupa bilo je Udruženje „Stvara cela porodica“ sa sedištem u Bačkom Petrovcu. Oni su, u bliskoj saradnji sa koordinatorima kulturnih aktivnosti iz Padine, osmislili i realizovali celodnevni sadržajan program.

Manifestacija je protekla u savršenom redu, šaljući prelepu sliku zajedništva, očuvanja porodičnih vrednosti i slovačkog identiteta u Vojvodini. Organizatori su poručili da je negovanje tradicije među mlađim generacijama ključni cilj ovakvih susreta.

(Pančevac/S.L)