Slovačka tradicija u srcu Banata: Šajbenov bunar u Padini okupio umetnike i porodice
Poznati Šajbenov bunar u Padini bio je juče središte velike proslave slovačke kulture, gde su se kroz pesmu, igru i likovnu umetnost okupile porodice iz cele Vojvodine.
U sklopu obeležavanja velikog jubileja ovog banatskog mesta, posetioci su imali priliku da uživaju u bogatom kulturnom nasleđu i stvaralaštvu slovačke zajednice, prenosi RTV Kovačica.
Spoj tradicije i umetnosti iz više vojvođanskih mesta
Ova jedinstvena manifestacija privukla je veliki broj učesnika koji su ponosno prošetali u tradicionalnim, živopisnim narodnim nošnjama.
Na proslavi su se okupile porodice i umetnici iz sledećih mesta:
Bačkog Petrovca i Kisača
Aradca i Kovačice
Domaće Padine, kao domaćina skupa.
Pored muzičkog i folklornog dela, poseban pečat događaju dali su lokalni likovni stvaraoci. Svoje radove i talenat predstavili su slikari i slikarke iz tamošnjeg Udruženja „SMAD/Žeđ“, kao i članovi SKUD-a „Suncokret/Slnečnica“. Brojni meštani Padine ispunili su prostor oko Šajbenovog bunara i gromoglasnim aplauzima nagradili svaki nastup umetnika-amatera.
Uspešna saradnja udruženja za očuvanje korena
Glavni organizator ovog uspešnog skupa bilo je Udruženje „Stvara cela porodica“ sa sedištem u Bačkom Petrovcu. Oni su, u bliskoj saradnji sa koordinatorima kulturnih aktivnosti iz Padine, osmislili i realizovali celodnevni sadržajan program.
Manifestacija je protekla u savršenom redu, šaljući prelepu sliku zajedništva, očuvanja porodičnih vrednosti i slovačkog identiteta u Vojvodini. Organizatori su poručili da je negovanje tradicije među mlađim generacijama ključni cilj ovakvih susreta.
(Pančevac/S.L)