Dva slobodna dana za prvaka: Roditelji imaju pravo na plaćeno odsustvo

Početak nove školske godine za roditelje budućih prvaka donosi brojne obaveze – od kupovine knjiga i školskog pribora do organizovanja prvih dana u školi.

Za zaposlene roditelje tu je i važno pitanje: kako uskladiti posao sa polaskom deteta u prvi razred?

Ono što deo zaposlenih možda ne zna jeste da roditelji prvaka u određenim slučajevima imaju pravo na dva plaćena slobodna dana zbog polaska deteta u prvi razred osnovne škole.

Međutim, ovo pravo ne pripada automatski svakom zaposlenom u Srbiji. Da li ćete moći da ga iskoristite zavisi od toga gde radite, ali i od kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili drugog akta koji se primenjuje kod vašeg poslodavca.

Ko ima pravo na dva plaćena dana zbog polaska deteta u školu?

Pravo na plaćeno odsustvo zbog polaska deteta u prvi razred uređeno je kolektivnim ugovorima koji se primenjuju na određene kategorije zaposlenih.

Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe predviđeno je plaćeno odsustvo u trajanju od dva radna dana zbog polaska deteta zaposlenog u prvi razred osnovne škole.

Slična prava mogu biti predviđena posebnim kolektivnim ugovorima koji važe za zaposlene u pojedinim delovima javnog sektora, piše Blic Biznis.

Zbog toga je važno proveriti konkretan kolektivni ugovor koji se primenjuje na zaposlenog, jer prava mogu da se razlikuju u zavisnosti od sektora i poslodavca.

Šta važi ako radite kod privatnika?

Situacija je drugačija za zaposlene u privatnom sektoru.

Sam Zakon o radu ne propisuje posebno pravo svakog roditelja u Srbiji na dva plaćena dana samo zbog polaska deteta u prvi razred.

Međutim, privatni poslodavac može takvo pravo da predvidi kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

To znači da roditelji koji rade kod privatnika treba da provere interne akte svoje kompanije ili da se obrate HR službi i raspitaju se da li imaju pravo na plaćeno odsustvo zbog polaska prvaka u školu.

Pojedine kompanije svojim zaposlenima omogućavaju slobodan dan ili više dana za ovu priliku iako im takva obaveza nije direktno propisana Zakonom o radu.

Zbog toga je najbolje da se roditelji raspitaju na vreme, pre početka školske godine.

Koja još prava na plaćeno odsustvo imaju zaposleni?

Zakon o radu predviđa plaćeno odsustvo i u drugim važnim životnim situacijama.

Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade u ukupnom trajanju do pet radnih dana tokom kalendarske godine u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge i teže bolesti člana uže porodice.

Tačno trajanje odsustva u okviru ovog prava utvrđuje se opštim aktom i ugovorom o radu.

Pored toga, zaposleni ima pravo na pet radnih dana zbog smrti člana uže porodice.

Posebno pravo postoji i za dobrovoljne davaoce krvi – zaposlenom pripadaju dva uzastopna dana plaćenog odsustva za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, računajući i dan davanja krvi.

Poslodavac svojim aktima može da predvidi i dodatna prava, odnosno plaćeno odsustvo u dužem trajanju ili u drugim situacijama.

Zato je za zaposlene roditelje prvaka najvažnije da, osim Zakona o radu, provere kolektivni ugovor, pravilnik o radu i svoj ugovor o radu. Upravo u tim dokumentima može da se nalazi pravo koje će im omogućiti da prve školske dane provedu uz svoje dete.

(Pančevac/Bizportal)