Dva slobodna dana za prvaka: Roditelji imaju pravo na plaćeno odsustvo
Početak nove školske godine za roditelje budućih prvaka donosi brojne obaveze – od kupovine knjiga i školskog pribora do organizovanja prvih dana u školi.
Za zaposlene roditelje tu je i važno pitanje: kako uskladiti posao sa polaskom deteta u prvi razred?
Ono što deo zaposlenih možda ne zna jeste da roditelji prvaka u određenim slučajevima imaju pravo na dva plaćena slobodna dana zbog polaska deteta u prvi razred osnovne škole.
Međutim, ovo pravo ne pripada automatski svakom zaposlenom u Srbiji. Da li ćete moći da ga iskoristite zavisi od toga gde radite, ali i od kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili drugog akta koji se primenjuje kod vašeg poslodavca.
Ko ima pravo na dva plaćena dana zbog polaska deteta u školu?
Pravo na plaćeno odsustvo zbog polaska deteta u prvi razred uređeno je kolektivnim ugovorima koji se primenjuju na određene kategorije zaposlenih.
Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe predviđeno je plaćeno odsustvo u trajanju od dva radna dana zbog polaska deteta zaposlenog u prvi razred osnovne škole.
Slična prava mogu biti predviđena posebnim kolektivnim ugovorima koji važe za zaposlene u pojedinim delovima javnog sektora, piše Blic Biznis.
Zbog toga je važno proveriti konkretan kolektivni ugovor koji se primenjuje na zaposlenog, jer prava mogu da se razlikuju u zavisnosti od sektora i poslodavca.
Šta važi ako radite kod privatnika?
Situacija je drugačija za zaposlene u privatnom sektoru.
Sam Zakon o radu ne propisuje posebno pravo svakog roditelja u Srbiji na dva plaćena dana samo zbog polaska deteta u prvi razred.
Međutim, privatni poslodavac može takvo pravo da predvidi kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
To znači da roditelji koji rade kod privatnika treba da provere interne akte svoje kompanije ili da se obrate HR službi i raspitaju se da li imaju pravo na plaćeno odsustvo zbog polaska prvaka u školu.
Pojedine kompanije svojim zaposlenima omogućavaju slobodan dan ili više dana za ovu priliku iako im takva obaveza nije direktno propisana Zakonom o radu.
Zbog toga je najbolje da se roditelji raspitaju na vreme, pre početka školske godine.
Koja još prava na plaćeno odsustvo imaju zaposleni?
Zakon o radu predviđa plaćeno odsustvo i u drugim važnim životnim situacijama.
Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade u ukupnom trajanju do pet radnih dana tokom kalendarske godine u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge i teže bolesti člana uže porodice.
Tačno trajanje odsustva u okviru ovog prava utvrđuje se opštim aktom i ugovorom o radu.
Pored toga, zaposleni ima pravo na pet radnih dana zbog smrti člana uže porodice.
Posebno pravo postoji i za dobrovoljne davaoce krvi – zaposlenom pripadaju dva uzastopna dana plaćenog odsustva za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, računajući i dan davanja krvi.
Poslodavac svojim aktima može da predvidi i dodatna prava, odnosno plaćeno odsustvo u dužem trajanju ili u drugim situacijama.
Zato je za zaposlene roditelje prvaka najvažnije da, osim Zakona o radu, provere kolektivni ugovor, pravilnik o radu i svoj ugovor o radu. Upravo u tim dokumentima može da se nalazi pravo koje će im omogućiti da prve školske dane provedu uz svoje dete.
(Pančevac/Bizportal)