Izmene zakona „Svoj na svome“ pred poslanicima: Brži upis u katastar

BEOGRAD – Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da su izmene zakona „Svoj na svome“, koje se nalaze na glasanju u Skupštini Srbije, kreirane sa ciljem da se otklone nedoumice u primeni i građanima omogući brže, jednostavnije i jeftinije rešavanje višedecenijskog problema upisa nepokretnosti.

Prema najnovijim podacima, do sada je u okviru ovog zakona izdato 368.663 potvrda na osnovu više od 2,5 miliona primljenih prijava, dok je u katastar zvanično upisano između 270.000 i 280.000 nepokretnosti.

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Jedna od ključnih izmena odnosi se na objekte u ruralnim područjima:

Do 400 kvadratnih metara: U opštinama sa manje od 50.000 stanovnika zadržava se fiksna naknada od 100 evra.

Preko 400 kvadratnih metara: Za svaki kvadratni metar iznad ove granice vlasnici će plaćati iznos u visini redovnih doprinosa.

Izmenama je rešeno i pitanje neevidentiranih delova u stambenim i poslovnim zgradama. Izradu elaborata geodetskih radova i dalje rade isključivo licencirani inženjeri geodezije, ali je nadležnost za izradu skica i specifikacija proširena i na inženjere građevinske i arhitektonske struke.

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Uvodi se krupna promena u redosledu koraka nakon izdavanja potvrde, čime se ukida nepotrebna administracija između Agencije i katastra:

Stara procedura: Katastar je odmah vršio upis, ali uz stavljanje zabeležbe zabrane raspolaganja imovinom sve dok se ne plati naknada.

Nova procedura: Nakon dobijanja potvrde, građani odmah dobijaju obaveštenje o visini naknade. Rok za uplatu je 30 dana, a dokumentacija se šalje katastru na upis tek kada se naknada izmiri.

„Trenutak upisa u katastar je trenutak kada vaš objekat potpuno postaje legalan i nije potrebno naknadno pribavljati upotrebnu dozvolu“, naglasila je Sofronijević.

Ministarka procenjuje da će Srbija do kraja godine imati između 600.000 i 800.000 uspešnih upisa, uz napomenu da svi građani sa urednim prijavama sigurno neće biti preskočeni.

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Ministarka se osvrnula i na puštanje u rad brze pruge do Mađarske, istakavši da su na srpskoj strani svi bezbednosni i signalni sistemi (ETCS) potpuno ispravni i u funkciji.

Trenutno se čekaju provere i potvrda mađarske strane o interoperabilnosti sistema. S obzirom na to da je mađarski ministar saobraćaja najavio puštanje saobraćaja „na jesen“, Sofronijević ocenjuje da će putnici pre Nove godine moći direktno vozom „Soko“ da putuju od Beograda do Budimpešte.

(Pančevac)