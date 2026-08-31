Omladinci Železničara ubedljivi protiv Kabela

Omladinci FK Železničara ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni! U okviru 2. kola Omladinske lige Vojvodine, plavo-beli su na svom terenu savladali ekipu FK Kabela rezultatom 4:0.

Posle izjednačenog prvog poluvremena, naši momci su u nastavku utakmice zaigrali odlučnije i efikasnije, a do vredne pobede stigli su golovima Andreja Kovarbašića u 47. i 66. minutu, kao i Luke Mandića u 58. i 60. minutu.

Svoje utiske nakon utakmice izneo je šef stručnog štaba omladinaca, Nenad Radojević:

– Prvo poluvreme proteklo je u čvrstoj i borbenoj igri, uz veliko ispitivanje snaga sa obe strane. U nastavku smo postigli brz gol, koji nam je doneo dodatnu sigurnost. Nakon toga gosti su morali više da se otvore, a mi smo to znali da iskoristimo i kroz nekoliko dobrih kontranapada dođemo do ubedljivog rezultata. Ipak, mislim da konačnih 4:0 nije realna slika onoga što se dešavalo na terenu, jer je Kabel pokazao da je izuzetno dobra i kvalitetna ekipa. Posebno mi je drago što su naši igrači, i pri rezultatu 0:0 i kada smo stekli prednost, ostali dosledni igri i zahtevima koje svakodnevno treniramo. Ova pobeda je zaslužena nagrada za njihov rad i pristup, ali ostajemo mirni i nastavljamo da radimo.

U 3. kolu omladinci FK Železničar gostuju ekipi OFK Vršac.

(Pančevac/FK Železničar)