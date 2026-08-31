Tužna vest iz Bele Crkve: Preminuo dugogodišnji ronilac i bivši predsednik KPA Rada Andrejić

BELA CRKVA – Klub podvodnih aktivnosti (KPA) Bela Crkva oprostio se od svog dugogodišnjeg takmičara i nekadašnjeg predsednika kluba, Rade Andrejića, koji je preminuo u svojoj 65. godini života.

Andrejić je u lokalnoj zajednici i među kolegama roniocima ostao upamćen kao izuzetan profesionalac i čovek na koga je klub mogao da se osloni u najtežim trenucima, kako pod vodom, tako i na površini.

Oproštaj kolega: „Neka mu je mirno nebesko more“

Iz KPA Bela Crkva uputili su emotivnu oproštajnu poruku svom bivšem predsedniku, ističući njegov nemerljiv doprinos razvoju podvodnih aktivnosti u ovom delu Južnog Banata.

„Ko god ga poznaje, zna da je uvek bio ronilac na kojeg je moglo da se računa u najtežim situacijama kada se nalazimo pod vodom, ali i na površini. Neka mu je mirno nebesko more“, navodi se u emotivnoj poruci kluba.

Detalji sahrane u Beloj Crkvi

Prema zvaničnom obaveštenju porodice, poslednji ispraćaj biće organizovan u sredu:

Datum sahrane: 2. septembar 2026. godine (sreda)

Vreme: 12 časova

Mesto: Iz kapele na pravoslavnom groblju u Beloj Crkvi

Dostojanstvenim video-snimkom, koji je objavljen na zvaničnoj Fejsbuk stranici Kluba podvodnih aktivnosti Bela Crkva, ronioci, kolege i verni prijatelji oprostili su se od prerano preminulog Rade Andrejića, uz dirljive reči i podsećanje na njegove podvige pod vodom.