Branko Ružić isključen iz SPS-a

Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Branko Ružić isključen je iz stranke zbog povrede partijskog Statuta, saopšteno je iz te stranke.

Statutarna komisija Socijalističke partije Srbije (SPS) saopštila je da je na današnjoj sednici jednoglasno, uz prisustvo svih 11 članova, donela odluku o disciplinskoj meri isključenja Branka Ružića iz SPS, imajući u vidu da je on, kako se navodi, kontinuirano u dužem vremenskom periodu svesno i namerno kršio odredbe Statuta stranke i nije poštova obaveze da sprovodi odluke organa i jedinstvenu politiku stranke, čime je naneo ogromnu političku štetu SPS-u.

Statutarna komisija SPS istakla je da su Predsedništvo i Glavni odbor SPS-a više puta, a poslednji put na sednici Glavnog odbora 17. jula ove godine, jednoglasno donosili odluke da je u najboljem interesu Srbije nastavak saradnje sa Srpskom naprednom strankom (SNS), imajući u vidu da su proteklih 14 godina postignuti veoma značajni rezultati u razvoju Srbije.

Dodaje da SPS ne može da sarađuje sa antidržavnim i antisrpskim opozicionim strankama i pokretima, uključujući i navodni studentski, odnosno blokaderski pokret, jer su, kako se navodi, oni suštinski nastavak politike 5. oktobra, koja je bila pogubna ne samo za SPS, nego i za Srbiju, i koja je apsolutno suprotna politici SPS-a.

„Dugogodišnji visoki funkcioner naše partije Branko Ružić je itekako dobro upoznat sa odredbama Statuta i odlukama organa partije, ali je svojim kontinuiranim javnim nastupima i političkim delovanjem, u dužem vremenskom periodu najdirektnije i najgrublje kršio odredbe Statuta – članove 3,15, i 18. i samim tim direktno naneo štetu partiji, čime su se odavno stekli uslovi za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti iz člana 88. Statuta“, navodi se u saopštenju.

Podseća se da je odlukom Statutarne komisije od 4. aprila 2025. godine potpredsedniku GO Branku Ružiću izrečena disciplinska mera suspenzije vršenje funkcija u SPS-u, u trajanju od šest meseci, zbog učešća u demonstracijama 15. marta 2025. godine za nasilno rušenje vlasti.

Ružić je, kako se navodi, radnoj grupi Statutarne komisije tim povodom izjavio „da ima pravo da šeta po Beogradu gde hoće i kada hoće“, pravdajući to svojim „kardio programom“, kao i da to nisu bili antivladini protesti. “

Ružić ne samo da nije poštovao odluku o suspenziji, već je u javnosti polemisao, kritikovao i omalovažavao ovu odluku Statutarne komisije, koju je, podsećamo, direktno izabrao Kongres kao najviši organ Partije“, istakla je Statutarna komisija SPS.

Dodaje da je, takođe, na dan godišnjice demonstracija, 15. marta ove godine Ružić demonstrativno stavio svoje snimke učešća na tom protestu, direktno prkoseći politici i stavovima svoje stranke i svojih partijskih drugova.

„Iako su organi partije stalno donosili odluke o nastavku koalicije sa SNS-om, za šta je i on glasao, Ružić je stalno naglašavao da ga jedino interesuje da vodi dijalog o vlasti posle Vučića, odnosno posle rušenja ove vlasti u kojoj i SPS učestvuje, a u kojoj je i on sam učestvovao kao ministar u tri resora u četiri mandata“, navodi se u saopštenju.

Statutarna komisija SPS napominje da Ružić, iako je poslanik SPS-a u Narodnoj skupštini, nije glasao za izbor aktuelne Vlade Srbije 16. aprila 2025. godine, u kojoj ima četvoro ministara iz SPS-a, odnosno nije ispoštovao odluku organa partije i poslaničkog kluba.

Između ostalog, u saopštenju se navodi da je posebna politička šteta SPS-u naneta Ružićevom izjavom 17. avgusta, posle najave da će SPS samostalno izaći, kao i uvek do sada, na parlamentarne izbore.

„On je rekao da je to ‘samo dobar prvi korak’, a da bi onda trebalo posle izbora razgovarati sa svima, uključujući i tzv. studentsku odnosno blokadersku listu. To je direktno suprotno jednoglasnoj odluci Glavnog odbora od 17. jula ove godine, da sa njima ne možemo sarađivati niti ih podržavati“, ističe se u saopštenju.

„Naše biračko telo i članstvo traži jasnu politiku. Zato ovakvi stavovi Branka Ružića nanose štetu jedino SPS-u, jer ispada da rušimo vlast u kojoj učestvujemo“, ukazuje Statutarna komisija SPS.

Kako se ističe, SPS ne može imati dve politike u da ni jedan pojedinac ne može biti iznad partije, njenih organa i Statuta, Programa i jedinstvene politike.

„Ružić nije bio partijski disident, on je bio predsednik mladih socijalista dve godine, portparol SPS-a sedam godina, poslanik 25 godina, potpredsednik GO SPS-a 13 godina, predsednik Izvršnog odbora GO SPS-a osam godina, član Glavnog odbora SPS-a 26 godina, ministar sedam godina, i prvi potpredsednik Vlade dve godine“, navodi se u saopštenju.

Sednici je prisustvovalo svih 11 članova.

Branko Ružić je u aprilu 2025. godine bio suspendovan na šest meseci sa svih stranačkih funkcija. Kako je tada navedeno, bila je utvrđena teža povreda Statuta SPS zbog učešća u demonstracijama i protestu protiv vlasti čiji je deo i SPS, što je suprotno odlukama i politici SPS.

Ružić je bio član Predsedništva i potpredsednik Glavnog odbora SPS-a. U više navrata je bio član Vlade Srbije i poslanik u Narodnoj skupštini.