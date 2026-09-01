Predsednica Opštine Kovin poželela đacima srećan početak školske godine

Predsednica Opštine Kovin Violeta Ocokoljić poželela je srećnu i uspešnu novu školsku godinu učenicima, prosvetnim radnicima i roditeljima.

,,Pred nama je nova školska godina – novo poglavlje koje svako od nas započinje sa nekim svojim očekivanjima, planovima i željama”, rekla je Ocokoljić.

Opština je i ove godine đacima prvacima obezbedila besplatne udžbenike, što će im olakšati prvi školski korak. Violeta je istakla da je za najmlađe učenike najbitnije da veruju u sebe i da korak po korak idu napred. Njena želja je da školu dožive kao mesto na kom će osećati sigurno, prihvaćeno i slobodno da maštaju, uče i otkrivaju svet.

,,Ne plašite se grešaka – one su deo svakog učenja i svakog odrastanja. Neka vam školski dani donesu nova znanja, dobra prijateljstva, mnogo osmeha i trenutke koje ćete dugo pamtiti. Budite radoznali, pitajte, istražujte i ne odustajte kada nešto ne ide iz prvog pokušaja”, navela je ona.

Učenicima je poželela da u novu školsku godinu uđu sa željom da nauče nešto novo, da pomere sopstvene granice, kao i da veruju u svoje sposobnosti.

,,Neka svaki uspeh bude podstrek za sledeći korak, a svaki izazov prilika da postanete snažniji i iskusniji”, dodala je predsednica Opštine Kovin.

Ona je posebno naglasila uticaj prosvetnih radnika na odrastanje dece, jer njihov posao nije samo da prenose znanje.

,,Vi svakog dana podstičete decu da razmišljaju, da pitaju, da istraju i da veruju u sebe. Vaš uticaj često prevazilazi učionicu i ostaje u životima vaših učenika mnogo duže nego što možemo da izmerimo. Zato vam na početku nove školske godine želim mnogo snage, strpljenja i zadovoljstva u radu”, rekla je Ocokoljić.

Osim prosvetnih radnika, veliku podršku najmlađima pružaju porodica i okruženje u kom odrastaju.

,,Nijedno dete ne raste i ne napreduje samo. Porodica, škola i lokalna zajednica zajedno stvaraju okruženje u kome deca mogu da razvijaju svoje potencijale. Vaša podrška, razgovor, ohrabrenje i poverenje koje pružate svojoj deci od neprocenjivog su značaja”, kazala je Violeta.

Opština Kovin će i u narednom periodu nastaviti da ulaže u obrazovanje i njihove škole, jer veruju da su dobra škola i kvalitetni uslovi za učenje temelj razvoja čitave zajednice.

,,Želimo da svaki učenik ima priliku da uči, napreduje i ostvari ono za šta je sposoban, bez obzira na okolnosti. Jer kada ulažemo u našu decu, ulažemo u ljude koji će sutra stvarati, raditi, pokretati i čuvati našu opštinu. Srećan početak nove školske godine! Neka bude uspešna, lepa i ispunjena trenucima za pamćenje!”, zaključila je predsednica Opštine Kovin Violeta Ocokoljić.