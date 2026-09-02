Asfaltira se poslednja neasfaltirana ulica u Ivanovu

Na zadovoljstvo velikog broja meštana, u Ivanovu su zvanično počeli pripremni radovi za asfaltiranje Utrinske ulice, čime će ovaj deo sela konačno dobiti modernu saobraćajnu infrastrukturu.

Značaj ovih radova je istorijski za lokalnu zajednicu, s obzirom na to da je Utrinska ulica ujedno i poslednja neasfaltirana ulica u celom selu, pa će po završetku projekta Ivanovo kompletno biti pokriveno tvrdom putnom podlogom.

Završetkom ovog projekta, dugogodišnji problem stanovnika Utrinske ulice sa blatom, prašinom i otežanim kretanjem tokom kišnih perioda biće trajno rešen.

Radovi na terenu obuhvataju nekoliko faza:

Priprema terena: Ravnanje podloge i skidanje površinskog sloja zemlje.

Nasipanje kamenog agregata: Formiranje stabilnog sloja pre nanošenja završnog asfalta.

Ova investicija ne samo da će podići kvalitet svakodnevnog života građana koji žive u ovoj ulici, već doprinosi i opštem razvoju Ivanova kao atraktivne lokacije za seoski turizam i odmor u okolini Pančeva.

(Pančevac/S.L)