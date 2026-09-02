Opovo: 86 prvaka prvi put u seli u školske klupe

Predstavnici lokalne samouprv obišli su prvake u Opovu, Barandi, Sakulama i Sefkerinu, gde su im uručili prigodne poklone i poželeli uspešan početak školovanja.

OPOVO – Prvi dan nove školske godine danas je doneo posebnu atmosferu u sve četiri osnovne škole na teritoriji opštine Opovo. Za 86 najmlađih učenika ovo je bio dan kada su po prvi put seli u školske klupe, upoznali svoje učitelje i učiteljice i napravili prve korake na jednom važnom životnom putu.

Tim povodom, predstavnici lokalne samouprave opštine Opovo obišli su prvake u osnovnim školama u Opovu, Barandi, Sakulama i Sefkerinu, gde su im uručili prigodne poklone i poželeli uspešan početak školovanja.

Najviše prvaka ove godine upisano je u Opovu, gde je u prvi razred krenulo 38 učenika. U Sefkerinu je školsko zvono prvi put zazvonilo za 18 prvaka, dok je u Sakulama školovanje započelo 19, a u Barandi 11 učenika.

Predstavnici lokalne samouprave poželeli su najmlađim školarcima da im školski dani budu ispunjeni znanjem, druženjem, igrom i lepim uspomenama, uz poruku da je pred njima period novih prijateljstava, otkrivanja i sticanja znanja koja će im biti važna tokom čitavog života. Posebne čestitke upućene su i roditeljima, učiteljima i nastavnicima, koji zajedno sa decom započinju novo poglavlje i imaju važnu ulogu u njihovom odrastanju i obrazovanju.

Poseta prvacima još jednom je potvrdila opredeljenje lokalne samouprave da posebnu pažnju posvećuje najmlađim sugrađanima, podršci porodicama i stvaranju što boljih uslova za obrazovanje i odrastanje dece na teritoriji naše opštine.

(Naše Opovo)